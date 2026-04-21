Румъния преговаря с американската фармацевтична група Pfizer за преобразуване на задължение за плащане от 600 милиона евро, произтичащо от договор за ваксина срещу COVID-19, в доставки на иновативни лекарства, особено за пациенти с онкология и редки заболявания, съобщават местните медии.

Министърът на здравеопазването Александру Рогобете и министърът на финансите Александру Назаре проведоха първи кръг от разговори във Вашингтон, описвайки дискусиите като балансирани и фокусирани върху идентифицирането на практически решения, съобщава Economedia.ro.

Те предложиха продължаване на преговорите за трансформиране на финансовото задължение в медицински продукти, които биха могли да бъдат от пряка полза за пациентите. Рогобете подчерта, че инициативата трябва да се разглежда не просто като уреждане на дълг, а като възможност за генериране на осезаеми ползи за здравната система.

Задължението за плащане е резултат от решение на френскоговорящия Първоинстанционен съд в Брюксел, който разпореди на Румъния да плати 600 милиона евро на Pfizer за дози ваксина, които компанията отказа да получи през 2023 г.

Решението не е окончателно и все още може да бъде обжалвано. Първоначалните договори бяха подписани в разгара на пандемията от COVID-19, когато търсенето и несигурността бяха високи.

До 2023 г. обаче търсенето на ваксинации намаля значително, тъй като нивата на заразяване намаляха и големи части от населението вече бяха имунизирани, оставяйки Румъния с излишни доставки.