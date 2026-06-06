Холивуд най-накрая може да си отдъхне, и то благодарение на аудитория, която много анализатори вече бяха отписали. Противно на ширещото се схващане, че Gen Z е изцяло затворено в дигиталния свят на TikTok, Netflix, нови данни показват интересен обрат.

Младите хора масово се завръщат в киносалоните и се превръщат в основен двигател на боксофисите, пише CNBC.

Пазарен обрат

Когато пандемията от Covid-19 дойде, анализаторите бяха сигурни, че младите няма да се върнат в залата, веднъж стигнали до дигиталните киносалони. Говореше се, че Gen Z щеше напълно да забрави за големия екран.

Въпреки това, според данни на най-популярната американска платформа за билети Fandango, точно това поколение е изключително активна демографска група.

Младите не само са се завърнали пред големия екран, но и посещават повече филми годишно от някои по-стари поколения.

През последната година представителите на поколението в Съединените щати са посетили киносалоните средно по седем пъти. С тази активност младежите напълно изравняват темпото на милениалите - някои от които са и техните големи майки и бащи.

Източник: KEY Events & Communication

Стрийминг платформите поскъпнаха драстично, въведоха реклами и спряха споделянето на пароли. В същото време Холивуд разбра, че пускането на филми директно в интернет носи загуби.

Както Money.bg вече писа, НВО Мах, Dіѕnеу+, Аррlе ТV+ и Аmаzоn Рrіmе изживявaт бyм c милиoни aбoнaти пo цeлия cвят. Πocлeднитe мeceци oбaчe пoĸaзвaт дpyгo - вce пo-мaлĸo пoтpeбитeли и възpaждaнe нa oнлaйн пиpaтcтвoтo.

Затова студията върнаха ексклузивния прозорец филмът да върви само в кината поне 45 дни преди да се появи онлайн. Това създаде у Gen Z усещането за страх да не изпуснат важно нещо. Ако не отидеш на кино сега, няма да знаеш за какво говорят всички в интернет...

Gen Z иска социален живот

Джейсън Дорси, президент и съосновател на Центъра за поколенческа кинетика в САЩ казва, че всички мислят, че Gen Z не иска да напуска дома си. "Това не е вярно. Поколението определено иска да напусне дома си - вероятно повече, отколкото си мислите", споделя той.

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Че това поколение е истинският двигател на сектора, доказват и данните на Comscore за Северна Америка. Според техните пазарни анализи, през изминалата 2025 г. младите са формирали близо 40% от абсолютно всички зрители в киносалоните на континента.

Тенденцията в Европа е огледална на тази в САЩ. Въпреки че Европейската аудиовизуална обсерватория отчита лек спад от 5.5% в общата посещаемост на кината на континента за 2025 г., младежката аудитория остава най-стабилният и лоялен сегмент .

Изграждане на лоялност

Според EntTelligence голям плюс за киносалоните е и фактът, че те остават сред сравнително достъпните форми на забавление. Именно заради това те силно привличат младите потребители.

Макар цените на билетите да са се повишили, този ръст е в крак с инфлацията, а в някои случаи дори остава под нея. Поколението премисля добре разходите си, но е напълно готово да отвори портфейла си за стойностно преживяване.

Данните показват, че Gen Z е най-склонното поколение да плати по-скъп билет за IMAX, 4DX или Dolby Cinema.

Важна роля тук играе и фактът, че тези младежи достигнаха пълнолетие по време на пандемията. Тогава маркетингът и социалните мрежи преживяха своя пик. Те изградиха и свободното мислене на поколението Z.