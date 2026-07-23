Креативни и автентични или мързеливи и апатични - никога не е добре да се лепят етикети на цяло поколение, но за Gen Z сякаш винаги се е говорело на едро. "Децата" искат да виждат смисъл в кариерните си стъпки - даже когато самата дефиниция за "смисъл" не е напълно ясна. В същото време, мениджърите и по-възрастните им колеги се затрудняват да говорят техния език или даже да разберат светогледа им.

Връзката между поколенията днес изглежда по-"счупена" от всякога, но един български стартъп иска да я поправи и да помогне на следващата генерация професионалисти да намери пътя към реализация в бизнеса. DONA вече има хиляди потребители, работи с големи компании и наскоро получи международно признание.

Като TikTok, но със смисъл

Зад DONA стоят "три 20-годишни момчета", както сами се описват Денис Даскалов (изпълнителен директор), Ерик Адам (разработчик и технически директор) и Константин Ботов (дизайнер и маркетинг директор).

Целта на платформата е да промени из основи начина, по който компаниите набират кадри - вместо да се прави подбор само по CV-та и мотивационни писма, кандидатите получават достъп до интерактивни обучения и практически задачи, съобразени с дейността и нуждите на наемащата компания.

"Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи да съжителстват заедно", обяснява пред Money.bg Денис.

Той вижда DONA като допълнителна стъпка в процеса на подбор, която е интересна, забавна, направена "на езика на Gen Z" и в крайна сметка води до това бизнесът да избира между по-подготвени млади хора.

Източник: DONa

Как работи? "Влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok - буквално 15-20 секунди, като след всяко видео имаш някаква малка задача. Гледаш един курс, който е между 5 и 10 нива и след това имаш възможност да кандидатстваш за една или няколко фирми", отговаря той.

Самото създаване на съдържанието в DONA е грижа на нейния екип, като то е резултат от задълбочени разговори със съответната наемаща компания. Ключови са два елемента - то да е коректно както към компанията, така и към кандидатстващите и в същото време да е направено така, че да привлече вниманието на Gen Z.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

"Конкурентна заплата" в ушите на Gen Z не значи нищо, защото Gen Z искат да си сметнат: "Добре, аз колко пъти мога да отида на море, мога ли да ям в ресторанти", дава пример Денис.

Друга посока на развитие на платформата е създаването на стандартизирани курсове по различни умения - например свързани с т.нар soft skills, програмиране, маркетинг или финанси. След завършването им пък ще има достъп до подбрани и адаптирани за по-младата аудитория обяви от различни фирми.

Защо на Gen Z им е трудно

Способни на много, но и склонни много бързо да си "тръгнат" от това, което не им е интересно - такива са от Поколението Z според Денис Даскалов, който сам е негов представител.

"Gen Z не си губим вниманието бързо. Просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни", коментира Денис. По думите му DONA цели не просто да покаже къде си завършил, а да те подготви за конкретната фирма - с нейните атмосфера и ценности.

Според него това е особено важно, защото масово хората на неговата възраст се страхуват да изразят мнението си в офиса от страх каква ще бъде реакцията - и така даже хора с добро образование и доказани възможности не успяват да се интегрират заради проблеми с меките умения и невъзможност офисната среда да ги "запали".

Източник: money.bg

Самото създаване на DONA е типична Gen Z история, която започва с обаждане в 1 през нощта. Денис споделя поредната си идея с дизайнера, като е убеден, че тя ще е по-различна от останалите. "Казах му "Трябва да го направим!". Той каза: "Да, да, да. Ще го направим, ще измислим, ще говорим". Един съвет за рекрутърите - когато Gen Z каже "Ще видим, ще го измислим", това означава "Няма да го измислим. Оставям го на последно място".

Така Денис започва да работи по прототип с помощта на AI инструменти и по собствената си оценка удря на камък след два месеца. Когато обаче показва вече развитата си идея на своите приятели и бъдещи съоснователи, крушката светва и заедно се залавят за работа.

Резултатът е, че днес DONA има 6000 регистрирани потребители, валидирана е от 10 компании и вече две големи от тях започват да използват платформата.

GEN-E и отвъд

DONA не е просто технологичен демонстратор - стартъпът иска да изгради международен бизнес около платформата си. Ключова стъпка в тази посока компанията направи съвсем скоро с второ място на фестивала за младежко предприемачество на Junior Achievement GEN-E 2026.

Денис, Константин и Ерик получават възможността да представят България след участието си в акселератора Beyond и високата оценка на журито, в което влизат големи имена от родния бизнес. Така се оказват пред 500 души в Латвия със задачата да представят в рамките на 3 минути идеята си.

Екипът на DONA иска да използва новите си контакти и международна видимост, за да се развие извън България. Това е заложено и на технологично ниво - AI-базираната система за управление на съдържанието на платформата може много бързо да се локализира на различни езици.

Източник: DONa

"Нямаме причина да се ограничаваме тук. В момента фокусът ни е да стигнем до европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки", признава Денис.

В същото време младежите зад DONA работят и по бизнес модела си, за да бъде той възможно най-атрактивен както за Gen Z потребителите, така и за компаниите, а и за инвеститорите, чието внимание със сигурност ще търсят при мащабирането на дейността си.

Ако трябва да приключим с още един Gen Z етикет, то с какво това поколение може най-много да допринесе за всяка една компания? "С това, че мислят нестандартно и извън кутията. Когато е под контрол, това е уникален актив. Ако излезе извън контрол, тогава пречи - просто е въпрос на баланс".