Почти половината от служителите от поколение Z признават, че активно подкопават AI стратегията на работодателите си. Данните идват от мащабно проучване, което очертава нарастващ разлом между корпоративните амбиции за изкуствен интелект и хората, от които се очаква да го прилагат.

Резултатите са публикувани в доклада "AI Adoption in the Enterprise 2026" на компанията Writer, изготвен съвместно с изследователската фирма Workplace Intelligence и цитиран от Fortune.

Анкетата обхваща 2400 служители в сферата на интелектуалния труд в САЩ, Великобритания и Европа и установява, че 29% от тях са саботирали по някакъв начин AI стратегията на компанията си — цифра, която при поколение Z достига 44%.

Сред признаващите за саботаж 30% посочват страха от загуба на работното място като основен мотив.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Формите на съпротива са разнообразни: въвеждане на поверителни данни в неодобрени публични инструменти, отказ да се ползват официално утвърдените платформи, а в някои случаи — умишлено некачествена работа или манипулиране на резултати, за да изглежда AI по-малко ефективен.

Ръководителите са наясно с проблема — 76% от анкетираните мениджъри определят служителския саботаж като сериозна заплаха за бъдещето на компанията.

Гняв вместо ентусиазъм

Настроенията на самото поколение Z се влошават осезаемо. Според съвместен доклад на Walton Family Foundation, GSV Ventures и Gallup делът на зумърите, които се чувстват развълнувани от AI, е спаднал от 36% миналата година до едва 22% през 2026 г.

Надеждата е намаляла от 27% на 18%, докато гневът е нараснал — от 22% на 31%, отбелязва Axios.

Причината е конкретна, посочва старши изследователят по образование в Gallup Зак Хринауски: AI влошава перспективите за работа на начално ниво, а най-възрастните зумъри са и най-ядосани. Израснали в дигиталните платформи, те са може би "са с по-обострена яснота" за въздействието на технологията в сравнение с някой в средата на кариерата си, "който си играе с AI, но не се чувства застрашен в същата степен".

Структурен проблем, не само културен

Зад индивидуалния гняв стоят реални икономически данни. Изследване на Goldman Sachs оценява, че AI заличава около 16 000 нетни работни места месечно в САЩ, като начинаещите и младите специалисти поемат най-тежкия удар.

Същевременно 88% от директорите по човешки ресурси в отделно проучване на SAP и Wakefield Research заявяват, че AI прави новите служители готови за ролята им по-бързо от всякога — и 87% вече очакват новоназначените да владеят технологията от първия ден.

Пропастта между очакванията и реалността е очевидна: 56% от HR директорите признават, че младите служители прибягват до неодобрени инструменти, когато официалните насоки са неясни, а 60% от компаниите планират да уволнят служители, отказващи да приемат AI.

Главният изпълнителен директор на Writer Мей Хабиб предупреждава, че съкращенията не са жизнеспособна стратегия. "Лидерите, които влагат усилия в преосмисляне на операциите с човешко-агентно сътрудничество в центъра, са тези, които натрупват предимство", казва тя.

Парадоксът е, че въпреки спада в ентусиазма употребата на AI сред зумърите почти не се е променила — малко над половината го ползват ежедневно или седмично. Хринауски го обяснява с "неохотно примирение": технологията е тук, за да остане, и те го знаят — дори да не им харесва.