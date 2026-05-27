Гърция продължава да се бори със спекулата на цените, този път чрез изкуствен интелект. Властите внедряват нова AI платформа, която се казва "Колко струва" и която използва изкуствен интелект за проследяване на цените на хранителните стоки, съобщават гръцките медии.

Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба със спекулата и фалшивите промоции, заяви гръцкият министърът на развитието Такис Теодорикакис.

Чрез платформата потребителите ще проследяват около 10 хиляди артикула в реално време. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за три месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията.

Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол.

За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване глобата е до 100 000 евро. При нарушения от страна на големите търговски вериги глобите надхвърлят 1 милион евро.