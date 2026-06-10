Meta инвестира 115 млн. долара в безплатна програма за обучение на квалифицирани работници за изграждането на центрове за данни, като гарантира работа на всеки завършил курса. Инициативата, наречена America's Workforce Academy, стартира тази година в четири американски щата - Луизиана, Охайо, Индиана и Тексас.

Инициативата е поредно доказателство, че AI революцията няма да се случи без човешки труд.

Какво предлага програмата

Курсът продължава около пет седмици и не изисква предварителен опит. Участниците получават стипендия, покрити разходи за пътуване и настаняване. Обучението включва безопасност на труда, основни технически умения и практическа подготовка в области като електротехника, механични системи, ВиК и монтаж на оптични кабели.

Всеки завършил получава верифициран браншови сертификат и гарантирано работно място на строителен обект на Meta - като щатен служител към генерален подизпълнител на компанията.

Програмата е отворена за ветерани, хора, сменящи професията си, и всеки, който иска да влезе в строителния бранш. Meta си партнира с редица организации и инвестиционни компании.

Защо точно сега

Технологичните компании се надпреварват да изградят инфраструктура за изкуствен интелект. В САЩ има около 4000 действащи центъра за данни, а още близо 3000 са обявени или вече са в строеж.

През 2025 г. са издадени разрешителни за 176 нови обекта - рекорд от 1976 г. насам. Само тази година бранша се нуждае от около 349 000 нови работници, за да покрие търсенето според Associated Builders and Contractors.

"Много американци са в омагьосан кръг - нуждаят се от обучение, за да получат по-добре платена работа, но не могат да си позволят да спрат да работят по време на курса", коментира бившият министър на търговията Джина Раймондо във връзка с инициативата.

Предходна програма на Meta за монтажници на оптични кабели, наречена Level-Up, е получила 35 000 заявления само в първите си седем дни - сигнал, че търсенето на подобни възможности е голямо.

Уговорката за постоянната заетост

Мащабът на строителството не означава автоматично трайни работни места. Изследване на Университета на Южна Калифорния установява, че след завършването на голям център за данни постоянният му персонал средно е с 78% по-малък от броя на строителните работници по време на изграждането.

Има и друг момент - автоматизацията обхваща все повече аспекти от строителството. Компании като Dewalt и Dusty Robotics разработват решения, които работят в пъти по-бързо от хората при подготовката на помещенията за монтаж на сървъри - пробиване на бетона, точно маркиране на местата за поставяне на техниката, пренасянето и инсталацията ѝ и т.н.

Японската SoftBank пък инвестира в безкабелна архитектура на центъра за данни, която позволява лесна замяна на елементи с помощта на машини и без човешка намеса.

При дейности като изграждането на центрове за данни ефектът е прагов - в момента, в който машините станат по-ефективни и по-изгодни от наемането на хора, ще видим промяна във всички проекти. Разбира се, въпросът е дали когато технологията стане толкова напреднала, ще има и такъв интерес към този тип инфраструктура.

Програмата за обучение на работници струва относително малко на Meta - 115-те млн. долара са скромна сума на фона на ангажимента на компанията да вложи 600 млрд. долара в американска инфраструктура през следващите три години.