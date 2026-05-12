Трудовият пазар постепенно се променя. Още повече нагласите за него. Ново европейско проучване на Ipsos показва, че в България 92% от анкетираните подкрепят заетите на трудовия пазар да имат контрол върху това кога и колко работят.

Анкетата част от по-широко проучване в 25 европейски страни, което очертава обществените нагласи към платформената работа, местната търговия и регулациите. Проучването е проведено от Ipsos по поръчка на Wolt в партньорство с Deliveroo в периода януари - март 2026-а година. Следват подробностите.

Българите изразяват силна подкрепа за гъвкавите форми на заетост, предлагани от платформите, и очакват да запазят свободата сами да избират как да работят. Това показват данните от последното проучване на Ipsos, проведено в 25 европейски държави.

Резултатите очертават ясна тенденция: платформената работа се възприема като естествена част от съвременната икономика, ценена заради гъвкавостта и възможностите, които предлага, като същевременно играе все по-важна роля в подкрепата на местния бизнес и ежедневието на хората.

Силна подкрепа за гъвкавостта и свободата на избор

В България подкрепата за гъвкава заетост в платформената икономика е особено силна. 92% от анкетираните смятат, че работещите трябва сами да могат да определят кога и колко да работят, което подчертава колко важна е гъвкавостта в ежедневния професионален живот. В по-широк план 70% подкрепят запазването на достъпа до гъвкава заетост в платформи, в сравнение със значително по-малък дял от хората, които предпочитат по-строги правила, потенциално ограничаващи тази гъвкавост.

Тези данни показват отчетливи обществени нагласи: хората в България желаят гъвкавите форми на заетост да останат достъпни, подкрепени от ясни и балансирани правила.

Платформената работа се възприема като ценна възможност на пазара на труда

Проучването показва и как платформената работа се позиционира в рамките на пазара на труда. В България тя преобладаващо се възприема като допълваща част от икономиката, като 79% от респондентите имат положително отношение към гъвкавите форми на заетост, а повечето анкетирани смятат, че този модел допълва традиционната заетост или запълва ниши на пазара на труда.

Работата в платформи се възприема и като начин за допълнителни доходи или за по-гъвкава организация на работното време. Това личи и от възприятията за групите, на които този тип възможности помагат най-много. Студентите и родителите, които съчетават работа и семейни отговорности, най-често се възприемат като печелещи от този модел, като 80% от анкетираните смятат, че платформената работа помага на студентите, а 81% - че това важи и за родителите.

"Резултатите показват, че работата в платформи все повече навлиза в ежедневната икономическа реалност в България", коментира Глен Ходжсън, генерален секретар на браншовата организация и инициативата на заинтересованите страни Freelance Movement.

"Тя не замества традиционната заетост, а се възприема като допълващ слой, разширяващ достъпа до доходи и позволяващ на хората да работят по начин, който по-добре отговаря на индивидуалните им обстоятелства."

Платформите за доставки подкрепят ежедневието и местния бизнес

Платформите за доставки вече са част от ежедневието на много хора в България. Около 49% от анкетираните посочват, че са използвали услуги за доставка на храна или хранителни продукти през последната година, а 57% споделят, че тези услуги подобряват ежедневието им, като спестяват време, осигуряват удобство или подобряват достъпа до стоки и услуги.

Освен удобство, платформите имат все по-важна роля за местната икономика. В България 61% смятат, че платформите за доставки подкрепят местните ресторанти и магазини, а 82% от потребителите посочват, че са открили нови местни бизнеси чрез тях. Това показва, че платформите помагат за свързването на потребителите с местни търговци, за които иначе не биха разбрали.

"Това, което прави впечатление за България, е последователността на тези нагласи", казва Хана Агнес Персон, старши консултант по анализи в Ipsos. "Хората припознават практическата роля на платформите - било то за достъп до гъвкави възможности за доходи или подкрепа за местния бизнес. Налице са ясни очаквания законотворците да вземат предвид различните гледни точки."

В обобщение, резултатите от проучването очертават ясна посока за България. Платформената работа все по-отчетливо се възприема като част от ежедневието и модерната икономика, като хората ценят гъвкавостта и свободата на избор, които тя предоставя. Тази подкрепа за гъвкавите форми на заетост се наблюдава и в Румъния, Унгария, Словакия и Полша, което показва сходни нагласи в региона.

В момент, когато България се подготвя да въведе Директивата за работата през платформи в националното си законодателство, резултатите от проучването на Ipsos подчертават ключово обществено очакване: възможностите за гъвкава заетост да останат достъпни, като същевременно се въведат ясни и балансирани правила, осигуряващи правна сигурност и подходяща защита.