Сравняването на икономики и бедност е предизвикателство, тъй като различните мерки могат да доведат до различни резултати. Оливие Щерк, доцент по икономика в Оксфордския университет, е разработил нов начин за измерване на бедността, който той нарича "средна бедност". Той установява, че "средната бедност е значително по-висока в САЩ, въпреки че средните доходи са по-високи, отколкото в повечето западноевропейски страни", съобщават световните медии.

Когато брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението се сравнява между САЩ и Европа, цифрите показват поразителен резултат: най-бедният щат в САЩ съперничи на Германия. През третото тримесечие на 2024 г. Мисисипи, най-бедният щат в САЩ, е имал БВП на глава от населението от 49 780 евро (53 872 долара). В Германия той е бил 51 304 евро през 2024 г. - разлика от само около 1500 евро.

По отношение на паритета на покупателната способност (ППС), САЩ са в значително по-силна позиция от повечето страни от ЕС, с изключение на Люксембург и Ирландия, пише Euronews Business.

Какво е "средна бедност"?

Оливие Щерк обаче подчертава, че разглеждането на бедността като спектър променя разговора. То разкрива какво пропускат линиите на бедност и защо неравенството е толкова важно.

Според изследването на Щерк, публикувано в SSRN, онлайн хранилище за академични трудове, "средната бедност" се определя като средното време, необходимо за печелене на 1 долар.

"Мярката е приобщаваща, чувствителна към разпределението, разложима и е в съответствие с начина, по който както експертите, така и обществеността концептуализират бедността", казва той.

Един щатски долар се измерва в международни долари. Това означава, че с него може да се купи същото количество стоки и услуги във всяка страна, както с щатски долар в Съединените щати. Често се използва заедно с данни за паритета на покупателната способност (ППС). "Времето" се отнася до един ден от живота на всеки, на всяка възраст и при всякакви обстоятелства - не само до часовете, отработени от някой, който има работа.

Време, необходимо за спечелването на 1 долар в международни долари

Към 2025 г. времето, необходимо за печелене на 1 долар, е 63 минути в САЩ. Това е около два пъти повече от средното за Германия, Франция и Обединеното кралство. В Германия, най-голямата икономика в Европа, това отнема 26 минути. Във Франция цифрата е 31 минути, докато във Обединеното кралство се повишава леко до 34 минути.

Тези цифри показват, че средната бедност в САЩ е около два пъти по-висока от тази в тези три страни.

Използвайки този показател, Щерк установява, че глобалната бедност е намаляла с 55% от 1990 г. насам. Времето, необходимо за печелене на 1 долар, е спаднало от около половин ден на пет часа.

Средната бедност в САЩ се увеличава, а в Европа намалява

Новото измерване показва също, че средната бедност в САЩ се е увеличавала почти непрекъснато от 1990 г. насам, въпреки силния растеж на средните доходи. За разлика от това, в повечето други страни с високи доходи тя е намаляла с течение на времето.

Например, през 1990 г. в САЩ са били необходими 43 минути, за да се спечели 1 долар. Това е било почти същото като във Франция (42 минути) и по-кратко, отколкото във Великобритания (51 минути). Германия е имала най-ниското време - 34 минути.

"Вземете двама души на случаен принцип от населението на тези страни: очакваното съотношение на техните доходи е над 4 в САЩ, но само около 1,5 в трите европейски страни. Това показва как нивата на доходите са много по-разпръснати в САЩ. В резултат на това в САЩ има по-висок дял на хора с ниски доходи и им е необходимо повече време, за да спечелят 1 долар", коментира Оливие Щерк пред Euronews Business.

Растеж на средния доход спрямо средно неравенство

Според този показател, времето, необходимо за печелене на 1 долар, се е увеличило с 20 минути, или 47%, в САЩ през последните 35 години. И трите европейски икономики са регистрирали спад, като Обединеното кралство е отбелязало най-голям спад.

Защо е така? Експертът посочва, че и в четирите страни средните доходи са се увеличили с малко над 1% годишно през последните десетилетия, според данни на Световната банка от Програмата за публична инспекция (PIP). В САЩ обаче средното неравенство се е увеличило с около 2,2% годишно, изпреварвайки растежа на доходите.

"Това обяснява защо средната бедност се е увеличила в САЩ: средното неравенство е нараствало по-бързо от средния доход", казва той.

За разлика от това, във Великобритания, Франция и Германия неравенството е останало относително стабилно, така че растежът на доходите е довел до намаляване на средната бедност.

Как развиващите се икономики обедняват?

"Как е възможно икономиката на една богата страна да расте и въпреки това да обеднее?", пита Щерк, визирайки САЩ в статията си за The Conversation.

Отговорът му е прост: неравенство.

Той отбелязва, че бедността може да се промени по две основни причини: доходите се покачват или спадат, или разпределението на доходите става повече или по-малко неравномерно.

В случая със САЩ средната бедност се увеличава дори в развиваща се икономика, защото неравенството нараства по-бързо от нарастването на доходите.

"САЩ имат една от най-неравностойните икономики в света и най-неравностойната сред богатите страни. Във всичките 50 щата неравенството се е увеличило рязко от 1990 г. насам, независимо от политическата ориентация, демографския състав или икономическата структура", пише експертът.

Неравенството в доходите, измерено с коефициента на Джини, е по-високо в САЩ, отколкото в големите европейски икономики. По-високите стойности показват по-голямо неравенство.