На пръв поглед решението изглежда технически. Федералната комисия по комуникациите на САЩ добави към своя "черен списък" всички потребителски рутери, произведени извън американска територия. Нито един нов модел от тях не може да получи разрешение за продажба на американския пазар. Съществуващите устройства засега не са засегнати — но производствената верига е замразена.

Зад сухия регулаторен език обаче стои решение с последствия за милиарди долари — и сметката ще падне едновременно върху потребителите и глобалната технологична индустрия.

Защо точно сега?

Официалното обяснение е убедително. Според BBC, FCC посочва три документирани кибератаки — Volt, Flax и Salt Typhoon, при които хакери, действащи в интерес на Китай, са използвали уязвимости в потребителски рутери, за да проникнат в американски телекомуникационни мрежи, да откраднат интелектуална собственост и да застрашат критична инфраструктура.

Salt Typhoon, разкрита през 2024 г., е компрометирала някои от най-големите американски телеком оператори.

Рутерът е устройство, което повечето хора включват веднъж и забравят. Именно тази невидимост го прави ценен инструмент за атакуващите, отбелязва Implicator. Хакерски групи, свързвани с Китай, вече използват търговски AI инструменти, за да автоматизират пробивите — операции, отнемали седмици, днес се извършват за часове.

Заплахата е реална. Въпросът е дали лекарството е пропорционално.

Кой плаща цената?

Китай контролира около 60% от американския пазар на домашни рутери, а заедно с Тайван двете икономики произвеждат между 60 и 75% от световното производство, пише Implicator, цитирайки анализатора Кийт Прабху.

САЩ произвеждат около 10%.

Това означава, че забраната не засяга само китайски марки. Netgear произвежда в Тайван. Amazon Eero — в Азия. Google Nest WiFi, Linksys, Asus, D-Link — на различни локации извън САЩ. Всички те са уловени в един и същи регулаторен капан, независимо от националността на собствениците им.

За да получат изключение, компаниите трябва да разкрият пълната си управленска структура, веригата на доставки от компонент до краен продукт и да представят конкретен, обвързан с времеви рамки план за изграждане на производствени мощности на американска земя.

Както пише Implicator, това е индустриална политика, облечена в дрехите на националната сигурност.

Изграждането на местен производствен капацитет означава години строителство и милиарди капиталови разходи — в индустрия, чиито маржове никога не са поддържали подобни инвестиции. Единственото потребителско устройство, произведено на американска земя, е рутерът на Starlink — изграден в Тексас от компанията на Илон Мъск, което му дава конкурентно предимство, каквото нито един друг производител не може бързо да достигне, отбелязва BBC.

Потребителят — последен в опашката

Краткосрочно потребителите усещат промяната слабо — наличните запаси продължават да се продават. Но когато складовите наличности се изчерпят и нови модели не влязат на пазара, изборът ще се стесни, а цените ще тръгнат нагоре.

Конкуренцията, която десетилетия държеше рутерите достъпни, ще бъде изкуствено ограничена. Тъй като това обаче не са смартфони или гейм конзоли, някаква по-сериозна потребителска реакция не може да се очаква преди да е станало така или иначе късно за нея. В същото време, никой от технологичните гиганти няма да направи завод -само- за рутери - ще видим миграция на значително по-мащабни производства.

Паралелът с дроновете е показателен. Implicator напомня, че след идентична забрана в края на 2025 г. само четири дрон системи са получили условно одобрение — всички от некитайски производители. Световният лидер DJI остава напълно блокиран.

Съществува очевидна правна уязвимост в решението. Забраната е базирана на държавата на производство, не на националността на компанията — което означава, че тайвански производители, чиято страна е съюзник на САЩ, получават същото третиране като китайски държавни предприятия. Правни оспорвания са неизбежни, прогнозира Implicator.

The Register добавя неудобен исторически детайл: американски разузнавателни агенции преди са прихващали рутери на Cisco — американска компания — по пътя към клиентите и са обновявали фърмуера им с инструменти за шпионаж. Аргументът за изключителна надеждност на американското производство има своите петна.

Сигурност или протекционизъм?

Акциите на Netgear скочиха с 16,7% след часовете на търговия в деня на обявяването — Уолстрийт прочете сигнала преди някой да го е изписал с думи, отбелязва Implicator. Американска компания с кооперативна позиция към Вашингтон има несравнимо по-добри шансове за изключение от всеки китайски конкурент.

"Правилото не споменава Китай изрично, но посоката е съвсем ясна", коментира Крейг Синглтън от Фондацията за защита на демокрациите пред Bloomberg.

Реалната сметка за това решение тепърва ще се изчислява — в заводски инвестиции, правни битки, по-скъпи продукти и свит потребителски избор. И вероятно ефектите далеч няма да останат само на американския пазар...