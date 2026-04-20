По-рано този месец SpaceX съобщи, че планира да отдели голяма част от акциите си за първично публично предлагане, като си поставя за цел да набере 75 милиарда долара и да достигне оценка от до 1.75 трилиона, съобщи Reuters. Очаква се това да се случи в края на май, а през юни компанията ще организира специално събитие и срещи с 1500 индивидуални инвеститори.

Макар да е най-популярният (и шумен) играч в сектора, в момента на пазара се търгуват акциите на няколко космически компании със значителни дългосрочни перспективи.

Сред най-успешните от тях е AST SpaceMobile, която оперира в сферата на космическите телекомуникации, като на този етап се фокусира върху комерсиализацията на своята клетъчна широколентова мрежа, базирана на космически спътници, пише Yahoo Finance. В основата ѝ е премахването на кулите за мобилни телефони като посредници на сигнала. Сред най-значимите ѝ партньори в момента са AT&T, Verizon и Vodafone.

Миналата година AST SpaceMobile отбеляза 70,9 милиона долара приходи - значителен ръст в сравнение от 4,4 милиона долара през 2024 г. Инвестиционната консултантска компания The Motley Fool обаче очаква те да достигнат рекордни 777 милиона долара през следващата година.

Въпреки това, компанията не остана незасегната от конфликта в Близкия изток. През 2024 година акциите ѝ се покачиха с над 3000%. В момента обаче са с повече от 30% надолу от пика в края на януари.

Друга компания в сектора, която привлича вниманието на инвеститорите, е Rocket Lab. Макар да е по-известна с изстрелването на търговски и правителствени спътници, голяма част от усилията ѝ са концентрирани върху разработването на космически хардуер, където се наблюдава значително увеличение на поръчките.

Миналата година сегментът за изстрелвания на компанията нарасна с близо 40%, докато този за космически системи - с малко над 34%, пише Yahoo Finance.

Въпреки че все още не е достигнала рентабилност, Rocket Lab има пазарна капитализация от 48 милиарда долара и се търгува за над 73 пъти продажбите си за последната година. Експертите очакват годишният ръст на продажбите да остане в средните двуцифрени числа и през 2026 и 2027 година.

Според анализаторите публичното предлагане на SpaceX води до раздвижване в сектора и привлича интереса на инвеститорите, което оказва положително въздействие и на по-малки компании с висок потенциал.