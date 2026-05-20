Докато голяма част от вниманието на инвеститорите остава фиксирано върху изкуствения интелект, полупроводниците и мегатехнологичните компании, под повърхността се случва нещо много по-тихо, но потенциално много важно: здравният сектор започва да изглежда все по-подценен спрямо останалия пазар.

Това е особено интересно в момент, когато американските индекси се търгуват близо до рекордни върхове, а оценките в технологичния сектор остават исторически високи. Именно в такива фази пазарът често започва постепенно да търси ротация към по-дефанзивни, по-стабилни и по-слабо оценени сегменти.

И здравеопазването изглежда като един от малкото сектори, които комбинират и трите характеристики едновременно.

През последните няколко години секторът беше под сериозен натиск. След пандемията инвеститорският интерес постепенно се измести към технологичните гиганти и изкуствения интелект, докато здравните компании останаха встрани от голямото рали. Освен това секторът беше ударен от множество регулаторни и политически рискове: опасения около цените на лекарствата, натиск върху Medicaid, възможни мита, спад в Covid приходите и повишена несигурност около биотехнологичните компании. Резултатът беше дълъг период на изоставане.

Но именно това започва да прави сектора интересен.

Исторически здравеопазването рядко остава дълго подценено, когато икономическата среда започне да се усложнява. Причината е проста: търсенето в сектора е много по-слабо зависимо от икономическия цикъл. Хората не спират да купуват лекарства, да посещават болници или да се лекуват при забавяне на икономиката. Това превръща здравните компании в един от малкото истински дефанзивни сегменти на пазара. И точно това започва да става важно отново.

Докато технологичните компании влагат стотици милиарди долари в инфраструктура за изкуствен интелект, свободният паричен поток започва постепенно да се компресира. Meta, Amazon, Microsoft и Alphabet вече са влезли в исторически цикъл на капиталови разходи. Само Meta планира между 125 и 145 млрд. долара капиталови инвестиции тази година. Amazon и Microsoft също движат инфраструктурни бюджети на нива, които преди изглеждаха немислими. Това променя структурата на пазара.

До скоро мегатехнологичните компании изглеждаха едновременно растежни, дефанзивни и високомаржови. Но сега пазарът започва да осъзнава, че изграждането на AI инфраструктура е много по-капиталоемко, отколкото първоначално се предполагаше. Това означава, че част от "дефанзивната премия" може постепенно да започне да се връща към традиционни сектори като здравеопазването.

Има и друг важен фактор: оценките. Много фармацевтични и биотехнологични компании се търгуват при значително по-ниски коефициенти спрямо технологичните лидери. Част от големите фармацевтични групи в САЩ и Европа вече се движат около 12-16 пъти очакваните печалби, докато водещите AI компании често надхвърлят 35-50 пъти печалбата или дори повече. Това не означава автоматично, че здравните компании са по-добра инвестиция. Но означава, че пазарът вече е вградил огромни очаквания в технологичния сектор, докато здравеопазването остава относително пренебрегнато.

Особено интересен изглежда биотехнологичният сегмент. В продължение на години малките биотехнологични компании страдаха от високите лихви и затворения пазар за първични публични предлагания. Финансирането стана трудно, сливанията се забавиха, а инвеститорите избягваха по-рисковите истории. Но именно това доведе до сериозна компресия в оценките. Сега започват да се появяват първи признаци на промяна.

Някои анализатори очакват нов цикъл на сливания и придобивания, особено ако регулаторната среда стане по-благоприятна. Големите фармацевтични компании разполагат с огромни парични резерви и се нуждаят от нови продукти, за да компенсират изтичащи патенти през следващите години. Това може да превърне биотехнологичния сектор в един от най-интересните терени за капиталова ротация.

Тук се появява и изкуственият интелект. Докато пазарът основно свързва AI с Nvidia, центрове за данни и облачна инфраструктура, една от най-големите дългосрочни възможности може да се окаже именно здравеопазването. AI модели вече започват да се използват при откриване на нови лекарства, анализ на молекули, персонализирана медицина и ускоряване на ранните етапи на научни изследвания.

Това е огромна тема. Разработката на нов медикамент често струва милиарди долари и отнема десетилетие. Ако AI успее дори частично да намали времето и разходите за откриване на лекарства, това би променило фундаментално икономиката на биотехнологичния сектор. Именно затова някои инвеститори започват да гледат на здравеопазването не просто като дефанзивен сектор, а като потенциален вторичен AI победител.

Интересното е, че това вече започва да се вижда и при ETF-ите, които следят сектора. Един от най-големите и популярни фондове е Health Care Select Sector SPDR ETF, който включва компании като Eli Lilly, UnitedHealth, Johnson & Johnson и Merck. Фондът изостава от широкия пазар тази година, което според някои анализатори постепенно започва да създава по-добра входна точка за дългосрочни инвеститори.

Друг интересен пример е Vanguard Health Care ETF, който има много по-широка диверсификация с над 400 позиции и по-сериозна експозиция към по-малки биотехнологични компании. Именно тази част от пазара може да се окаже сред големите печеливши, ако цикълът на сливания и придобивания се ускори през следващите години.

При биотехнологиите вниманието често се насочва към iShares Biotechnology ETF и SPDR S&P Biotech ETF. Първият е по-фокусиран върху големи биотехнологични компании, докато вторият дава по-силна експозиция към по-малки и по-рискови имена. Това го прави и много по-волатилен, но именно там често се появява и най-голямата асиметрия при евентуално възстановяване на сектора.

Интересен е и VanEck Pharmaceutical ETF, който дава по-глобална експозиция към фармацевтични компании, включително европейски лидери като Novo Nordisk, Roche и AstraZeneca. Това е важно, защото Европа остава много по-силна в традиционното здравеопазване спрямо AI инфраструктурата. Компании като Novo Nordisk, Roche, Novartis и Sanofi продължават да бъдат глобални лидери в множество терапевтични области, а част от тях вече изглеждат значително по-разумно оценени спрямо американските мегатехнологични компании.

Разбира се, рисковете остават сериозни. Фармацевтичният сектор винаги носи регулаторен риск. Политическият натиск върху цените на лекарствата не е изчезнал. Освен това част от компаниите за медицински устройства остават изложени на мита, вериги за доставки и по-високи производствени разходи. Но именно това прави сектора толкова интересен от контрациклична гледна точка.

Пазарът в момента е обсебен от растежа, AI инфраструктурата и технологичната концентрация. В подобни фази инвеститорите често започват да пренебрегват качествени, стабилни бизнеси, защото не изглеждат достатъчно "вълнуващи". Исторически именно тогава започват да се натрупват бъдещите възможности.

Европейският контекст също е важен. Европа остава много по-силна в традиционното здравеопазване спрямо AI инфраструктурата. Освен това европейските фармацевтични компании често се търгуват при по-ниски оценки спрямо американските технологични гиганти, като в същото време генерират стабилен свободен паричен поток и дивиденти. Това започва да има значение в среда на по-високи лихви и по-несигурен макро цикъл.

Здравеопазването също така остава един от малкото сектори, които са сравнително изолирани от геополитическите конфликти. Докато енергетиката, индустрията и технологичните вериги за доставки са силно зависими от глобалната политическа среда, здравните компании обикновено запазват много по-стабилно търсене. Именно затова част от институционалните инвеститори започват отново да увеличават експозицията си към сектора.

Това не означава, че здравеопазването внезапно ще се превърне в най-силно представящия се сегмент на пазара. Но означава, че риск/доходност профилът започва да изглежда все по-интересен спрямо останалите пренаселени части на пазара.

В крайна сметка пазарите винаги се движат в цикли. Когато всички преследват едни и същи истории, капиталът постепенно започва да търси други места с по-ниски очаквания, по-стабилни оценки и по-добра защита при макро забавяне. И точно това започва да прави здравният сектор толкова интересен днес.

Той вече не изглежда като "скучния дефанзивен сектор" от миналото. Той започва да изглежда като една от малкото области на пазара, където могат да се комбинират качество, стабилен паричен поток, AI потенциал и сравнително разумни оценки едновременно. А в настоящата среда това постепенно се превръща в рядкост.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.