Откакто има телевизия, по нея се излъчва спорт. Първото пряко предаване на мащабно събитие със звук и образ е именно от Олимпиадата в Берлин през 1936 г. За тези близо 90 години поколения по целия свят са тръпнали пред екраните, радвали са се, плакали са и са се ядосвали на Пеле, Мохамед Али, Шумахер, Стоичков, сестрите Уилямс или Мбапе.

Спомените винаги са комплексни - включват състезанието, мача и триумфа, но и самото изживяване. А то се променя с помощта на технологиите.

Днес можем да гледаме спортни събития вкъщи или в заведение с аудио и видео детайлност, която практически не ни лишава от нищо в сравнение със стадиона, но освен това мощни процесори и алгоритми надграждат всичко по немислим допреди само няколко години начин.

Най-добре знаят това от Samsung, които вече 20 години са глобален лидер в сектора на телевизорите с 29,1% пазарен дял за 2025 г. по данни на Omdia. При скъпите модели (от $1500 нагоре) всяка втора бройка е излязла от заводите на компанията.

Нейно проучване е установило, че за хората, които гледат мачове в заведения, качеството на телевизионното изображение е даже по-важно от качеството на храната и напитките. Цели 84 на сто от запитаните казват, че качеството на звука и картината може да повлияе на това доколко се наслаждават на мача.

В това няма изненада. Ако свалим розовите очила и се върнем назад към лудото американско лято през 1994-а например, надали някой изпитва носталгия към непрекъснатото мърдане на антената с цел снежинките по мътния екран на телевизора марка "Велико Търново" (прясно отремонтиран за 10-и път в навечерието на турнира) да намалеят.

Не е прекрасен спомен и това как първите телевизори без кинескоп десетилетие по-късно изискваха да си застанал фронтално срещу екрана, за да можеш да се "насладиш" на пикселизирана картина със странни цветове и топка, която изглежда като комета с опашка.

И до днес цели 70 на сто от футболните фенове признават, че са се сблъсквали в заведения с проблеми като ниска яркост, проблеми със звука или затруднена видимост. Някога тези неща ги приемахме като неизбежна част от гледането на мач с приятели, но с технологиите на 2026-а това е недопустимо.

В навечерието на Световното в САЩ, Мексико и Канада Samsung представи най-новото си поколение AI телевизори, с които футболните изживявания се приближават максимално до тези на стадиона.

Ключова за продуктовата гама е Micro RGB технологията. Тя заменя бялата подсветка и цветните филтри с индивидуално управлявани миниатюрни червени, зелени и сини диоди. Това дава изключителна яркост и огромна цветова гама - 100% покритие на стандарта BT.2020. Специалният процесор Micro RGB AI Engine оптимизира картината и звука кадър по кадър в реално време съобразно съдържанието на екрана.

Изкуственият интелект присъства и в асистента Vision AI Companion, което дава възможност с гласови команди на естествен език да се променят параметри, за които преди ви трябваше професионален аудио-видео пул и също така да разговаряте с телевизора си на всяккави теми. AI Football Mode пък е предназначен за възможно най-реалистично възприемане на Красивата игра.

SmartThings Hub превръща телевизора в център на умния дом, и то за дълго - телевизорите идват с гарантирана 7-годишна поддръжка на операционната система Tizen.

Micro RGB технологията е налична например в 4K модела R95H, предлаган с между 65 и 85-инчов HDR10+ панел. Плавността на картината (и най-вече на топката) е гарантирана с до 165 Hz VRR и DLG 240 Hz. Песните на феновете пък се чуват различно с помощта на 70-ватовата 4.2.2-канална аудио система.

Популярният OLED модел на Samsung S90H получаваъпгрейд чрез покритието Glare-Free, а флагманът S99H става почти вграден в стената чрез Zero Gap дизайна си. Той използва OLED HDR Pro и QD-OLED технология за по-висока яркост и дълъг живот на панела, а звукът отново е мощен и триизмерен.

Samsung подобрява и Mini LED технологията, която е с изключително фино локално затъмняване в сравнение със стандартните LED панели и така дава много добро съотношение цена/качество. 85-инчовият M80H има допълнителни функционалности за локален контрол на светлината и важни за спортните изживявания спецификации като Motion Xcelerator 144Hz.

Всичко това е страхотно, но има истинска стойност, когато е споделено. Според анкетата на Samsung над 90% от хората споделят, че гледането на мач заедно ги кара да се чувстват част от общност, а за цели 47% най-важното остава с кого изживяват победите на любимия отбор.

"За мен начинът, по който гледаш спорта, е също толкова важен, колкото самият спорт", казва бившият нападател на "Арсенал", "Барселона" и френския национален отбор Тиери Анри. Когато човек с 600 мача и близо 300 гола в професионалния футбол казва това, не е лошо да го слушаме.

Предстои страхотно футболно лято и е идеален момент да си осигурим условията да запомним всеки детайл както от моментите заедно с приятелите, така и от самите мачове.