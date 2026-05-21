Изкуственият интелект може да се окаже много по-важен за лихвите, ипотеките и имотния пазар, отколкото повечето хора осъзнават днес. Това вече не е просто технологична история за Nvidia, OpenAI или центровете за данни. Постепенно AI започва да се превръща в макроикономическа сила, която има потенциал да промени самата структура на инфлацията, пазара на труда и цената на капитала. Именно затова една на пръв поглед нишова тема като "AI и ипотечните лихви" всъщност е изключително важна за Европа и дори за България.

Само за няколко години AI се превърна от експериментална технология в сектор, който движи трилиони долари капитал. Nvidia вече има капитализация над 5 трилиона долара. Microsoft е над 3 трилиона. Amazon е близо 3 трилиона. Alphabet е около 5 трилиона. Само петте най-големи AI играчи вече концентрират стойност, сравнима с БВП на Европа. Това не е просто технологичен цикъл. Това е нова инфраструктурна вълна, подобна на електрификацията, интернет или индустриалната автоматизация.

Но големият въпрос не е колко ще струват тези компании. Големият въпрос е какво ще направи AI с реалната икономика.

В САЩ вече се обсъжда нещо изключително интересно: дали AI може да доведе до структурно по-ниски лихви през следващото десетилетие. Причината е проста. Ако AI увеличи производителността достатъчно силно, това може да има дефлационен ефект. Историята познава подобни периоди. През 90-те години интернет революцията помогна за огромен ръст на производителността в американската икономика. Между 1995 и 2000 г. производителността на труда в САЩ растеше с над 2.5% годишно, което беше много над историческата норма. Това позволи икономиката да расте бързо без екстремна инфлация.

Днес AI потенциално може да има още по-силен ефект.

Goldman Sachs например изчислява, че AI може да увеличи глобалния БВП с близо 7 трилиона долара в следващите 10 години. McKinsey говори за между 2.6 и 4.4 трилиона долара годишна добавена стойност. Ако дори част от тези оценки се окажат реални, това означава фундаментална промяна в производителността.

Точно тук идва връзката с лихвите.

В момента 30-годишната ипотека в САЩ е около 7%, след като през 2021 г. беше под 3%. Това беше един от най-бързите скокове в историята. За заем от 400 000 долара месечната вноска при 3% лихва е около 1 686 долара. При 7% тя скача до около 2 660 долара. Това е разлика от почти 1 000 долара месечно. Именно затова американският имотен пазар буквално замръзна. Хората с евтини ипотеки отказват да продават, защото не искат да заменят стария заем с нов при двойно по-висока цена на капитала.

Но ако AI натисне инфлацията надолу, доходността по облигациите може постепенно да започне да пада. А ипотеките следват именно облигационния пазар.

Това е изключително важно и за Европа.

В момента Германия вече е в ситуация на почти нулев растеж. Производството отслабва, индустрията страда от високи енергийни разходи, а населението застарява. В такава среда AI може да действа по два напълно различни начина. От една страна, той може да увеличи производителността и да помогне на европейските компании да останат конкурентни. От друга страна, може да удари пазара на труда много по-болезнено, отколкото в САЩ.

Причината е, че Европа има много по-тежка и административна икономика. Огромна част от заетостта е концентрирана в банков сектор, администрация, счетоводство, услуги и аутсорсинг. Именно тези професии са сред най-застрашените от автоматизация.

Това е особено важно за България.

Българският икономически модел през последните 15 години до голяма степен се базираше на евтина работна ръка за услуги, аутсорсинг и административни процеси. Само секторът на аутсорсинга и IT услугите вече формира над 8% от БВП на страната. В София цели квартали и имотни пазари бяха движени от млади хора с високи заплати в технологични и административни компании.

Но именно тези професии AI може да започне да замества първи.

Представете си следния сценарий. Ако една международна компания днес плаща на 100 служители по 3 500 лева месечно за административна обработка, а след пет години AI може да извършва 40% от тази работа автоматично, това означава огромен натиск върху пазара на труда. Дори да не бъдат съкратени всички служители, растежът на заплатите може рязко да се забави.

А това има директна връзка с имотния пазар.

В момента средната цена на жилищата в София вече надхвърля 2 200-2 500 евро на квадратен метър в много райони, а в централните части често достига 3 500-4 000 евро. Среден апартамент от 90 квадрата лесно достига цена от 220 000-250 000 евро. При ипотека от 200 000 евро за 30 години дори разлика от 2 процентни пункта в лихвата означава стотици евро месечно разлика във вноската.

При 2.5% лихва месечната вноска е около 790 евро. При 5.5% тя става около 1 135 евро. Това са над 4 000 евро допълнителен годишен разход за домакинството.

Затова AI може да се окаже много по-важен за българския имотен пазар, отколкото дори самата политика на ЕЦБ.

Има и още един много интересен ефект. Ако AI започне да намалява административните разходи в банките, това може да свие банковите маржове. В момента огромна част от цената на кредита идва не само от лихвите, а от целия процес около него: кредитни анализатори, проверки, документация, оценка на риска, юридически отдели, комплайънс системи и обслужване.

AI може да автоматизира голяма част от това.

В САЩ вече има банки, които използват AI за оценка на кредитоспособност в рамките на минути. Ако подобни модели се наложат масово и в Европа, спредът между държавните облигации и ипотеките може да започне да пада. Дори само 1 процентен пункт по-ниска крайна ипотечна лихва би имал огромен ефект върху достъпността на жилищата.

Но тук има и сериозен риск.

Ако AI действително натисне пазара на труда и забави растежа на доходите, това може да компенсира положителния ефект от по-ниските лихви. Именно затова следващото десетилетие вероятно няма да бъде просто "имотите нагоре" или "имотите надолу". Много повече ще зависи от качеството на заетостта и от това кои държави успеят да адаптират икономиките си към новата технологична среда.

Именно тук Европа изглежда по-уязвима от САЩ.

Америка има огромен капиталов пазар, силни технологични компании и способност бързо да създава нови индустрии. Европа често регулира повече, отколкото иновира. България пък остава малка отворена икономика, зависима от външни цикли.

Това означава, че AI може да доведе до много необичаен свят: по-ниски лихви, но по-слаб трудов пазар. По-евтин кредит, но по-голяма несигурност за доходите. По-висока производителност, но и по-сериозно разделение между хората, които използват AI, и тези, които биват заменени от него.

Точно затова AI вече не е просто технологична тема. Той постепенно започва да се превръща в макроикономическа сила, която може да пренапише целия модел на растеж, лихви и активи през следващите 10-15 години.

А последствията от това няма да останат само в Силициевата долина. Те ще стигнат до европейските банки, ипотеките в София и цената на жилищата в България.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.