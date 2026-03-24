Изкуственият интелект навлиза все по-мощно в огромна част от бизнесите, включително в застрахователиня. През следващите пет години AI ще расте експоненциално по всички възможни нива на застраховането. Това заяви в специално блиц интервю за Money.bg основателят и изпълнителен директор на Boleron Александър Цветков.

"Изкуственият интелект ще заема роля от оценката на риска, през консултирането на клиента, до продажбата на застраховка", подчертава Цветков, който взе участие форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" на 11 март в София.

Основателят на Boleron смята, че най-голямото предимство на изкуствения интелект в застрахователния бизнес е, че AI е много добър в анализирането на информацията.

"Тук става дума и за оценка на риска, и за продажба, и за следпродажбено обслужване, искане на обезщетение и всичко свързано с това. Един от модерните застрахователи в света - Lemonade, американски, обработва щети за няколко секунди, благодарение на AI."

Boleron подгтовя продукти, свързани с изкуствен интелект, като вече са подали GPT App за одобрение от OpenAI.

"Това ще позволи на потребителите на GPT да си купуват застраховка през GPT", споделя Александър Цветков.

Влияе ли геополитическата криза на застраховките у нас?

Изпълнителният директор на Boleron казва, че геополитическата криза и военните действия в Близкия изток към момента не оказват пряко влияние върху застрахователния пазар в България, за разлика от изкуственият интелект, който вече помага на потребителите да избират бързо и лесно най-добрите застраховки за тях.

"Като цяло застраховането е изключително защитено от кризи като индустрия и стои стабилно в световен мащаб. Най-търсените застраховки у нас остават автомобилните - около 70%. Здравното и животозастраховането растат, като очакваме този ръст да продължи все повече."

А една от най-добрите новини за бизнеса в последно време е, че застрахователната култура на българите расте. Това отново се случва до голяма степен и заради алгоритмите на изкуствения интелект, поради които хората са все по-добре информирани, обобщава Александър Цветков.

Според него най-големите предизвикателства в момента са застрахователите и брокерите да се показват в AI моделите. Най-големите рискове са свързани с това, че някои могат да пропуснат тази "ракета носител и този търговски канал".

