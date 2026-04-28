Между 4 милиона и 4,95 милиона евро ще опита да набере българската онлайн застрахователна платформа Boleron с емисия конвертируеми облигации. С тях тя планира да финансира своя растеж, включително - надграждане на AI платформата си и излизане на нови пазари в ЕС.

Емисията включва 4950 конвертируеми, безналични и свободно прехвърляеми облигации с номинал и емисионна стойност по 1000 евро и фиксиран купон от 8%, платим веднъж годишно. Падежът е 2 години след емитирането на книжата, като тогава облигационерите ще могат да заявят дали искат да конвертират притежаваните от тях облигации в акции от увеличение на капитала на дружеството "Болерон" АД.

Стратегически цели

Boleron бързо натрупа потребителска база като изцяло дигитален застрахователен брокер. В момента платформата позволява денонощно автоматизирано издаване на застрахователни полици, като функционират интеграции със системите на над 10 застрахователни компании и два телекома.

Компанията има регулаторен "паспорт" за всички страни членки на ЕС. През 2024 г. "Болерон" АД беше листната на пазара beam на Българската фондова борса. Към момента пазарната ѝ капитализация е над 6,3 милиона евро. В този контекст идва и облигационната емисия.

"Boleron е в фаза на ускорен растеж. Този капитал ще ни позволи да капитализираме върху позицията, която изградихме, особено в светлината на трансформацията на застрахователната дистрибуция през AI платформи", обясни пред Money.bg основателят и изпълнителен директор на Boleron Александър Цветков.

Неотдавна компанията стана първият европейски лицензиран застрахователен брокер с одобрено GPT приложение от OpenAI, като това е част от по-широка стратегия.

През следващите месеци Boleron ще разширява продуктовия обхват в ChatGPT с добавяне на застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност". Работи се и по интеграции с Apple Intelligence, Anthropic Claude и Google Gemini.

Изкуственият интелект ще е в основата и на по-сериозна експанзия - активиране на дейност на други пазари в ЕС именно с помощта на AI канала, а паралелно с това и преговори с международни застрахователи.

"Нашата теза е проста: AI платформите ще бъдат основният канал за дистрибуция на застраховане в следващите 5 години. Boleron не вкарва изкуствен интелект в застраховането — ние вкарваме застраховането в изкуствения интелект", подчерта Цветков.

Глобални амбиции

Планира ли Boleron да търси капитал и извън България? Отговорът на основателя на платформата е положителен: "През 2027 г. планираме да привлечем стратегически международен капитал — фокусирано към европейски и американски фондове със специализация в insurtech, AI инфраструктура и финансова дистрибуция. Целта не е просто капитал, а партньори, които могат да ускорят експанзията ни в ключови EU пазари, Великобритания и Северна Америка".

На следващ етап - след 2029 г., "Болерон" АД ще оцени и възможностите за второ листване на международна борса, като "Лондон и Франкфурт са двете първи опции".

Александър Цветков обаче е категоричен: "Българският капиталов пазар беше правилният избор за първия ни листинг през 2024 г. — даде ни публична market дисциплина, прозрачна governance структура и силна местна инвеститорска база. Текущата облигационна емисия продължава тази линия".

Важни дати

Търговията с правата за записване на облигациите на "Болерон" АД започва на 8 май, а крайната дата е 15 май. Прехвърлянето на права ще е възможно в периода между 8 май и 19 май, а 2 дни по-късно ще се проведе аукцион за продажба на неупражнените права.

Конвертируемите облигации се записват в срок от 8 до 27 май.

Право на участие в подписката за записване на конвертируеми облигации имат лицата, които са акционери в "Болерон" към 4 май, т.е. последната дата за сделки с акции, които дават възможност за това е 29 април.