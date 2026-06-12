Пазарът на недвижими имоти в България продължава да бъде сред най-активните сектори в икономиката, въпреки че след изключително силната 2025 г. вече се наблюдават признаци на успокояване на търсенето. В същото време брокерската професия се променя, а новите технологии и изкуственият интелект навлизат все по-осезаемо в ежедневната работа на агенциите.

Това коментира в студиото на Money.bg Снежана Стойчева, управител на Imoti.net, дни след връчването на годишните награди Real Estate Awards.

"Тази година церемонията беше изключително емоционална и запомняща се. Най-важното за мен е, че всички в залата - победители, номинирани и гости - си тръгнаха доволни", каза Стойчева.

По думите ѝ наградите, които вече единадесет години отличават най-добрите професионалисти в сектора, постепенно са се превърнали в своеобразните "имотни Оскари" на България.

"Хората ги чакат с нетърпение. Това е признание както за компаниите, така и за отделните брокери. За нас е важно да показваме добрите примери и добрите практики в бранша", посочи тя.

Брокерите вече са консултанти, а не просто посредници

Според Стойчева една от най-сериозните промени през последното десетилетие е развитието на самата брокерска услуга.

"Брокерите започнаха да предоставят истинска консултантска услуга. Потребителите имат много по-високи изисквания и към имотите, и към хората, които ги обслужват", обясни тя.

По думите ѝ ролята на брокера вече далеч не се изчерпва с организиране на оглед и посредничество между страните по сделката.

Днес професионалистите в сектора съдействат по отношение на кредитирането, правните проверки, тежестите върху имотите, подготовката на документацията и цялостното структуриране на сделката.

"Клиентите все още не са напълно наясно колко много неща може да направи един добър брокер за тях. Затова върви и процес на обучение от страна на самите агенции", отбеляза Стойчева.

Комисионите остават без промяна

Въпреки развитието на услугите и ръста на цените на имотите, Стойчева не вижда индикации за сериозна промяна при брокерските комисиони.

"Не чувам подобни дискусии в бранша. Традиционната комисиона около 3% е по-скоро утвърдена практика, отколкото официално правило", обясни тя.

Според нея съществуват случаи, в които брокерите работят и срещу по-ниско възнаграждение, но това зависи от конкретната услуга и спецификата на сделката.

По-високи комисиони обикновено се срещат при ваканционните имоти по Черноморието, както и при някои селски имоти, където документацията често е по-сложна и изисква допълнителна работа.

Интересна разлика спрямо някои западноевропейски пазари е, че в България размерът на комисионата рядко се публикува директно в обявата.

"При нас е задължително единствено да бъде посочено, че се дължи комисиона. Размерът обикновено се уточнява допълнително между страните", посочи Стойчева.

Регулацията отново е на дневен ред

Темата за регулацията на брокерската професия продължава да бъде актуална, но към момента липсва консенсус как точно трябва да бъде организирана.

Според Стойчева различните законодателни инициативи през последните години не са успели да стигнат до финалната права най-вече заради политическата нестабилност.

"В момента двете големи браншови организации водят разговори помежду си. Основният спор е дали регулирането да става чрез професионална камара или чрез държавен орган."

Тя предупреди, че прекалената държавна намеса може да доведе до по-тежка и по-малко гъвкава система.

"Пазарът на недвижими имоти съществува вече повече от три десетилетия. Въпреки липсата на специален закон той функционира и често сделките се случват по-бързо, отколкото в много други държави."

По-малко купувачи, но повече избор

По отношение на пазара през 2025 г. Стойчева отбелязва интересна тенденция.

Според данните на Imoti.net броят на обявите остава стабилен, но част от потенциалните купувачи са се оттеглили.

"Няма спад при броя на обявите. Това, което виждаме, е известно намаление на броя хора, които активно търсят имоти."

По данни, представени по време на форум на Imoti.net в Пловдив, около една четвърт от потенциалните купувачи вече не са активни на пазара. "Вероятно става дума за хора, които са търсили възможност за бърза препродажба и спекулативна печалба."

В същото време разглежданията на обявите остават високи, което според Стойчева показва, че реалните купувачи проучват значително по-внимателно възможностите си.

"Ако преди продавачите можеха да избират между няколко кандидати за един имот, днес ситуацията е по-различна. Купувачите са по-малко, но са и по-взискателни."