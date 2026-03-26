Бумът на чуждестранните инвестиции в имоти превръща Албания в една от най-горещите дестинации за капитал на Балканите, пише Vox. По данни на Банката на Албания, през 2025 г. чуждестранните вложения в недвижими имоти достигат рекордните €561 милиона - скок от 48% за година. Това означава, че над една трета (34%) от всички преки чуждестранни инвестиции в страната вече са концентрирани именно в този сектор.

За сравнение, само година по-рано делът им е бил 24%. Ръстът се ускорява в края на годината, когато за едно тримесечие в имоти са вложени €158 милиона - най-високото ниво досега.

Зад тази динамика стои силно външно търсене, насочено основно към крайбрежните зони, коментират анализатори. Въпреки поскъпването, албанските имоти остават по-евтини от тези в други морски държави в региона, което ги прави привлекателни за инвеститори, търсещи по-висока доходност.

Поскъпването обаче започва да се самоподхранва. Растящите цени правят имотите още по-привлекателни като инвестиция, което на свой ред привлича нови купувачи и допълнително надува пазара.

Така към края на 2025 г. натрупаните чуждестранни инвестиции в имоти достигат €2,63 милиарда - близо 17 пъти повече спрямо преди десетилетие. Все пак, част от този ръст идва не само от нови сделки, но и от увеличената стойност на активите.

Другите сектори - далеч назад

На този фон останалите сектори изглеждат значително по-слаби. Финансовите услуги са втори с €291 милиона инвестиции (18% дял), но ръстът там е минимален - едва 1,4%. Банковият сектор остава стабилен, подпомаган от печалби и регулаторни изисквания, както и от навлизането на нови играчи.

Търговията отчита по-сериозен подем - €162 милиона и ръст от 51%, подкрепен от сделки с участието на компании от Косово.

В същото време традиционно силни сектори като добивната индустрия и енергетиката губят инерция. Инвестициите в добива падат с 25% до 161 млн. евро, след изтеглянето на Shell, като активността остава концентрирана около Bankers Petroleum. Енергетиката също се свива - вложенията намаляват с 38% до €107 милиона, въпреки че секторът остава лидер по натрупан капитал с €3,84 милиарда.

Общо преките чуждестранни инвестиции в Албания достигат 1,65 млрд. евро през 2025 г. - исторически максимум, но с ръст от едва 1%.