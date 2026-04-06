Държавната електропреносна компания на Северна Македония MEPSO съобщи, че е подновила строителството на 400 киловолтова (kV) електропреносна линия към Албания след предишни забавяния и стартирането на нов търг за изпълнител.
Проектът ще позволи прякото свързване на електроенергийните системи на двете страни, повишавайки сигурността на доставките и насърчавайки трансграничния обмен на електроенергия, се казва в прессъобщение на MEPSO.
Строежът включва изграждането на 97,5-километров далекопровод в Северна Македония, трансформаторна подстанция близо до Охрид и поле за далекопровод в Битоля със срок за завършване от 30 месеца, се казва в отделно изявление на енергийното министерство.
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предостави заем от 37 милиона евро и мобилизира допълнителен инвестиционен грант от 12 милиона евро чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани за проекта, обявиха от MEPSO, без да разкриват общата стойност на инвестицията.
Северна Македония започна строителството на електропровода през февруари 2022 г. Въпреки това MEPSO прекрати предишното си споразумение с мажоритарния държавен Energoinvest на Босна и Херцеговина през декември 2024 г., като се позова на неизпълнение на задълженията на изпълнителя и искания за допълнителни плащания, и миналия април стартира търг за нов изпълнител.
Министерството на енергетиката на Албания стартира изграждането на своята част от междусистемната връзка през декември 2023 г. В момента Северна Македония има междусистемни връзки на ниво 400 kV с Гърция, Сърбия, Косово и България.