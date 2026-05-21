В интервю за Bloomberg легендарният банкер и главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase, Джейми Даймън, заяви, че лихвените проценти и доходността по облигациите в САЩ могат да се повишат много повече от сегашните нива. Това може да се случи тъй като светът преминава от ера на излишък от спестявания към недостиг на такива.

Търсенето на пари в момента изпреварва масово тяхното предлагане.

Предупреждението му идва, тъй като доходността по 30-годишните американски държавни облигации скочи над 5% и достигна най-високото си ниво от 2007 г. насам. Доходността по 10-годишните държавни облигации също се покачи до нива, невиждани от началото на 2025 г.

Конфликтът в Близкия изток създаде сериозен риск от шоково поскъпване на петрола и суровините. Това поддържа инфлацията и принуждава централните банки да мислят за вдигане, а не за сваляне на лихвите.

Разпродажба на облигации

Според Modern Diplomacy глобалната разпродажба на облигации се дължи главно на покачващите се цени на енергията.

Преди началото на войната инвеститорите масово залагаха, че Федералният резерв на САЩ ще намали лихвите поне два пъти. Днес търговците вече оценяват на над 70% вероятността за ново повишение на лихвите.

Даймън обърна специално внимание и на държавния дълг на САЩ, който е в размер на 30 трилиона долара при средна лихва от 3.5%.

На американското министерство на финансите му предстои да рефинансира още 2 трилиона долара дълг. Проблемът е, че държавата вече не може да вземе тези пари назаем евтино. Тя трябва да плати пазарната лихва от над 5%, което увеличава разходите за лихви на хазната до рекордни нива.

Даймън е знаел

Шефът на JPMorgan подчерта дългосрочна промяна, че светът преминава към дефицит на спестявания. Даймън постоянно е предупреждавал за инфлационните рискове през цялата 2026 г.

В годишното си писмо до акционерите, публикувано през април, той пише, че инфлацията, която "бавно се покачва", може "да доведе до значително покачване на лихвените проценти", пише WSJ.

Огромните инвестиции в изкуствен интелект и пренасочването на капитали за отбрана и зелена енергия изпомпват наличната ликвидност и карат инвеститорите да изискват много по-висока доходност, за да притежават дългосрочни облигации.