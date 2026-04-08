Доходността по държавните облигации на Германия, Италия и други европейски страни рязко падна днес, след съобщението за споразумението за двуседмично прекратяване на огъня между САЩ и Иран, съобщи Bloomberg.

По-конкретно, доходността по 10-годишните германски държавни облигации падна с 18 базисни пункта по време на търговията, до 2,9%. А доходността по италианските държавни облигации с подобен падеж на погасяване, се понижи с 33 базисни пункта до 3,64%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично спиране на ударите срещу Иран в замяна на пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток.Той отбеляза, че Иран също ще спре военните удари.Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди съгласието си за прекратяване на огъня.

Надеждите за мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток, доведоха анализаторите до евентуална преоценка на траекторията на основните лихвени проценти на Европейската централна банка. Сега инвеститорите очакват те да се увеличат тази година средно с 51 базисни пункта, докато до вчера се смяташе, че очакваното нарастване за годината ще е с 80 базисни пункта, пише Bloomberg.