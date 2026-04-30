Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано запази лихвените проценти без промяна, съобщават световните агенции. Същевременно банката продължава да преценява как да реагира на икономическите последици от войната на САЩ и Израел в Иран.

Днес Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да остави лихвите по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение на нива от съответно 2%, 2,15% и 2,40%, както очакваха почти всички икономисти и инвеститори, предава Bloomberg.

Базираната във Франкфурт финансова институция поддържа разходите по заемите на това ниво от юни 2025 г. Вместо краткосрочните скокове в цените на петрола и природния газ, причинени от конфликта в Близкия изток, централните банкери избират да се фокусират върху средносрочните последици, които остават неясни.

Подобна е ситуацията и при другите големи централни банки в света. Вчера Федералният резерв на САЩ запази лихвите без промяна, а по-рано днес Английската централна банка (АЦБ) последва този пример.

"Управителният съвет на ЕЦБ е решен да гарантира, че инфлацията ще се стабилизира на целевото ниво от 2% в средносрочен план. Той ще следва подход, основан на постъпващите данни и на заседанията, за определяне на подходящата парична политика. По-конкретно, решенията относно лихвените проценти ще се основават на неговата оценка на перспективите за инфлацията и рисковете, свързани с нея", пише в изявление на банката.

Според анализатори търпението на ЕЦБ няма да продължи дълго. Те очакват повишение на разходите по заемите с 0,25 процентни пункта на заседанието през юни, като инвеститорите вече залагат и на още две увеличения до края на годината.