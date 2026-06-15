Ако си мислите, че италианците никога не биха погледнали панетоне, което не е произведено на Ботуша, или пък французите си знаят само за своето меко бриош тесто, време е да ви разкажем за една семейна българска компания, базирана в Хасково.

"Тимс Фуудс" е единствената компания-производител на бриош питки в страната. Тя е и един от малкото български играчи, които успяват да реализират сладкарски и хлебни изделия в над 15 европейски държави.

За последните 12 месеца износът на питките е достигнал ръст от 176% спрямо предходната година. Днес продуктът се реализира в Хърватия, Италия, Сърбия, Словения и Румъния, а предстои да достигне и до Латвия.

Източник: Lidl България Производствената база на "Тимс Фуудс" в Хасково

По рафтовете в почти цяла Европа могат да се намерят български кифлички, линцери, козунаци, както и бургер и хотдог питки.

Бриошът е традиционен френски сладък хляб, богат на масло и яйца, който има изключително нежна, въздушна и топяща се в устата текстура.

От локална пекарна до европейския пазар

Семейната компания започва през 1991 г. като малка локална пекарна. И до ден днешен семейството участва в управлението.

В последствие се разраства, построяват първия си индустриален завод, който им дава възможност да имат капацитет да разработват специализирани продукти.

"Тимс Фуудс" е един от над 300 български производители, с които Lidl работи. Започват съвместна работа преди повече от 10 години.

Източник: Lidl България

"Искаме да покажем, че и в България имаме стойностни партньори, които не са добри само на национално, но и на международно ниво. Това дава възможност за всеки един български производител", казва Калоян Михов, старши експерт от отдел "Стоково снабдяване" на Лидл България, и добавя: "Страната ни не е малък пазар, но е ограничен. Затова ние даваме този пазар".

"Ако трябва да опиша с една дума това сътрудничество, това е качество. Става въпрос за цялостна философия на работа, която променя из основи начина, по който един инвеститор мисли и залага параметрите в бъдещите си планове", коментира генералният директор на компанията Мирослав Димитров.

През 2017 г. двамата партноьир изнасят първия си козунак за Гърция.

Инвестиция за милиони

Решението за пускането на бриош питките за хамбургери се ражда на масата за преговори. Продуктът се оказва толкова успешен, че за да насмогне на поръчките, между 2022 и 2025 г. хасковската компания инвестира над 4,5 милиона евро в изграждането на изцяло нова, специализирана производствена линия.

Продуктът се реализира повече от успешно у нас, но и в съседните пазари.

"За нас стремежът винаги е бил само един - да създаваме най-добрия продукт в неговата си категория. Стандартите, които сме си поставяли през годините винаги са били много високи", казва Мирослав Димитров - генерален директор на "Тимс Фуудс".

Българско панетоне

Компанията разполага и със самостоятелна производствена линия за панетоне от около една година. От "Тимс Фуудс" сами разработват собствените си закваски и управляват целия процес на ферментация.

За последната година износът на продукта в международната мрежа на Lidl е достигнал два пъти обема от предходната, като за следващите 12 месеца - включително коледния сезон, очакванията отново са за удвояване на оборота.

Източник: Тимс Фуудс

"Българинът в началото не беше узрял за качествени премиум продукти. Но когато видяхме, че пазарът расте, решихме да инвестираме във високотехнологична линия, която да ни даде перфектния продукт", обяснява Мирослав Димитров.

Оказва се, че и родината на изделието - Италия, харесва хасковското панетоне.

Достигнати са 15 пазара - в Германия, Кипър, Малта, Испания, Канарските острови, Португалия, Белгия, Швейцария и други.

Бъдещи проекти

Днес "Тимс Фуудс" подготвя следващия етап от развитието си - изграждането на трета производствена база в Хасково върху терен от около 40 декара, която ще включва логистична база и нови производствени мощности.

На първи етап ще се изгради складова база, а впоследствие и нов производствен план, като предварително планираната инвестиция само в строителството и инфраструктура се очаква да надхвърли 15 млн. евро.

Следващата голяма цел на компанията е бриош питките да станат абсолютният шампион на пазара, тъй като от компанията следят отблизо тенденциите и виждат огромен потенциал в тестото.