Години наред бизнесът с риба в България страдаше от един проблем. Българинът се сещаше за шаран точно веднъж в годината, на Никулден. Освен това допреди няколко години страната ни трайно се нареждаше на едно от последните места в Европейския съюз по консумация на риба и морски дарове.

Братята Живко и Николай Желеви от компанията "Фишком" край Сливен обаче успяват да разбият този стереотип.

Семейният им бизнес отдавна е прехвърлил границите на България. Интересен факт е, че всички ресторанти на шведската верига IKEA се снабдяват с изчистени и мариновани скариди на "Фишком", идващи от Канада и Дания.

Източник: money.bg

За скандинавския пазар компанията изнася и печена и пържена херинга. Производството им се извършва във фабрика, която по думите на собствениците е "по-чиста и от хирургическо отделение".

Продуктите на компанията доминират и в най-големите търговски мрежи в Швеция, Нидерландия и Норвегия.

Българите ядат риба

Заедно с Лидл България, от пролетта на 2020 г. насам те превръщат традиционната българска риба в продукт, който се купува активно през цялата година.

Доставките на компанията към веригата са скочили десетократно до близо общо 500 тона прясна, изчистена риба на година. Освен шаран, братя Желеви развъждат и продават толстолоб, бяла риба, сом и амур.

Паралелно с морския бизнес, компанията е и основен доставчик на лед за Лидл.

"България има море и реки. Страната ни трябва да бъде като Гърция и Хърватия по консумация на риба и морски продукти", казва Любен Стойчев, ръководител Управление местни продукти и риба в Лидл България.

Източник: money.bg

Той добавя, че с всяка изминала година консумацията на риба се увеличава. Най-продаваните риби са пъстървата, ципурата и сьомгата. Интересно е и, че поколението Gen Z все повече яде български шаран.

Според Стойчев Лидл България се нарежда на едно от първите места в цялата група по дял на рибата в общия оборот, редом до държави със силни традиции в консумацията като Франция и Испания.

От Лидл още казват, че няма други по-големи производители на риба, в това число - на шарани, в цялата страна. "Фишком" е блеснала с качество и именно заради това веригата за храни са се свързали с тях за съвместна работа.

"Фишком" е типичен представител на български производител - такъв, какъвто търсим от Лидл България", добавя Стойчев.

Как започва всичко

Управителят на бизнеса с риби и морски продукти Николай Желев казва, че в самото начало компанията се е занимавала с чиста търговия, а по-късно е преминала към отглеждане на шаран.

"Следващата стъпка беше купуването на фабрика за месопреработка. Първоначално в нея обработвахме и вносна риба от Италия, Испания и Гърция, но впоследствие я преустроихме изцяло за нашия собствен улов и асортимент", разказва още той.

Източник: money.bg

Другият брат - Живко Желев, допълва картината на успеха с конкретни цифри. По думите му, само от един конкретен артикул компанията вече доставя около 120 тона. "Работим с перфектни партньори. Започнахме бавно, но славно и днес се опитваме да направим супер качество за клиентите".

"В началото мислехме, че можем да продаваме риба само около Никулден. С помощта на Лидл България обаче бързо разбрахме, че българинът има желание да консумира качествена и прясна продукция през цялата година", споделят с усмивка братята.

Фишком днес

Само допреди шест години цели 70% от улова се е изнасял за пазарите в Румъния, Гърция и Северна Македония.

В момента ситуацията е коренно различна. Компанията реализира 100% от продукцията си в България. Промяната в родното потребление и партньорството с големите вериги са толкова силни, че количествата вече дори не стигат, за да покрият огромния глад на българския пазар за качествена българска риба.

Компанията стопанисва 7 водоема с над 6 хиляди декара водна площ, разположени в три области в страната.

Източник: money.bg

Във "Фишком" работят 200 служители, като компанията разчита изцяло на български кадри и не внася работна ръка от чужбина. Все пак, управителите казват, че е много трудно да се намира работна ръка.

Средното възнаграждение в дружеството е между 800 и 900 евро.

Бъдещи инвестиции

Огромният скок в обемите налага и логичното разширяване на капацитета. В момента компанията изгражда модерен комплекс, съфинансиран с европейски средства.

Източник: money.bg Бъдещият фирмен магазин на "Фишком" в Сливен

Проектът ще бъде готов съвсем скоро. Новата база е на стойност 3 милиона евро и разполага с високотехнологични хладилни помещения за съхранение на риба, както и фирмен магазин. Откриването ѝ ще осигури и нови работни места в региона.