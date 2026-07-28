Германският търговски гигант Schwarz Group - собственик на веригите Lidl и Kaufland, променя временно стратегията за фирмения си автопарк. Служителите, които имат право на служебни автомобили, отново ще трябва да шофират превозни средства с двигатели с вътрешно горене.
Решението беше съобщено първо от изданието Lebensmittel Zeitung.
Промяната обаче засяга бизнеса на компанията в Германия и за момента не се прилага за други пазари, включително в България, където екологичните цели на групата остават в сила.
Kaufland пуска паркоместа под наем в София
Клиентите могат да резервират паркомясто дигитално чрез сканиране на QR код
Икономически неизгодно
Служителите вече не могат да избират служебен автомобил с електрическо захранване за нови поръчки. По този начин не могат да се възползват от данъчните предимства, свързани с личното ползване, пише изданието Electrive.
Като основна причина компанията посочва нестабилната пазарна среда и променящите се регулаторни рамки.
За разлика от повечето компании, Schwarz Group не взема служебните си коли на лизинг, а ги купува и след това ги препродава. Около 13 000 служебни превозни средства се използват в национален мащаб за служителите. Средно превозните средства са изминали около 40 000 км годишно и са в автопарка от около година и половина.
Източник: БГНЕС
А тъй като използваните електромобили губят стойността си много по-бързо от бензиновите и дизеловите автомобили, тяхната вторична продажба носела преки загуби за групата.
Освен това от Electrive допълват, че търсенето на употребявани електрически автомобили е по-слабо, отколкото на сравними превозни средства с двигател с вътрешно горене.
Всичко това прави поддържането на изцяло електрически автопарк икономически неизгодно.
Колите втора ръка от Азия - бизнес за милиарди в капана на войната
Богатите страни от континента изнасяха десетки хиляди употребявани автомобили годишно
Какво става с другите държави
В други европейски страни Schwarz Group планира да продължи да интегрира нови електрически превозни средства в своя автопарк.
Компанията предлага на служителите си и алтернативни начини на служебен транспорт - например велосипеди или корпоративни билети за обществен транспорт.
Скоро в България ще има повече коли, отколкото хора
Цели 74,4% от всички ППС в България са на възраст над 15 г.
Групата остава ангажирана с всеобхватната си стратегия за климата. Глобалната ѝ цел за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. остава в сила, като електромобилността продължава да играе ключова роля.
Въпреки завоя при служебните коли, разширяването на зарядните станции за клиенти и служители продължава. Към края на финансовата 2025 г. Schwarz Group разполага с над 24 000 зарядни точки в 6 973 свои обекта.