Германският търговски гигант Schwarz Group - собственик на веригите Lidl и Kaufland, променя временно стратегията за фирмения си автопарк. Служителите, които имат право на служебни автомобили, отново ще трябва да шофират превозни средства с двигатели с вътрешно горене.

Решението беше съобщено първо от изданието Lebensmittel Zeitung.

Промяната обаче засяга бизнеса на компанията в Германия и за момента не се прилага за други пазари, включително в България, където екологичните цели на групата остават в сила.

Икономически неизгодно

Служителите вече не могат да избират служебен автомобил с електрическо захранване за нови поръчки. По този начин не могат да се възползват от данъчните предимства, свързани с личното ползване, пише изданието Electrive.

Като основна причина компанията посочва нестабилната пазарна среда и променящите се регулаторни рамки.

За разлика от повечето компании, Schwarz Group не взема служебните си коли на лизинг, а ги купува и след това ги препродава. Около 13 000 служебни превозни средства се използват в национален мащаб за служителите. Средно превозните средства са изминали около 40 000 км годишно и са в автопарка от около година и половина.

Източник: БГНЕС

А тъй като използваните електромобили губят стойността си много по-бързо от бензиновите и дизеловите автомобили, тяхната вторична продажба носела преки загуби за групата.

Освен това от Electrive допълват, че търсенето на употребявани електрически автомобили е по-слабо, отколкото на сравними превозни средства с двигател с вътрешно горене.

Всичко това прави поддържането на изцяло електрически автопарк икономически неизгодно.

Какво става с другите държави

В други европейски страни Schwarz Group планира да продължи да интегрира нови електрически превозни средства в своя автопарк.

Компанията предлага на служителите си и алтернативни начини на служебен транспорт - например велосипеди или корпоративни билети за обществен транспорт.

Групата остава ангажирана с всеобхватната си стратегия за климата. Глобалната ѝ цел за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. остава в сила, като електромобилността продължава да играе ключова роля.

Въпреки завоя при служебните коли, разширяването на зарядните станции за клиенти и служители продължава. Към края на финансовата 2025 г. Schwarz Group разполага с над 24 000 зарядни точки в 6 973 свои обекта.