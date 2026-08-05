Британската търговска верига Tesco по всяка вероятност е започнала подготовка за продажба на бизнеса си в Централна Европа. Според информация на чешкото издание e15 компанията вече е възложила на Citigroup и Goldman Sachs да проучат интереса на потенциални купувачи.

Tesco е най-голямата верига супермаркети във Великобритания, а бизнесът й в Чехия, Словакия и Унгария остава последното голямо международно подразделение на групата извън Великобритания и Ирландия. Според източници на e15 вече е изготвен документ, с който инвестиционни банкери представят активите пред потенциални инвеститори и консултанти.

По информация на медията той съдържа структурата на евентуалната сделка, както и ключови финансови показатели и перспективите на отделните подразделения.

Изданието твърди, че Tesco планира да предложи чешката и словашката си мрежа в общ пакет, докато унгарският бизнес ще бъде продаван отделно. Компанията разполага с общо 363 магазина в Чехия и Словакия и още 198 в Унгария.

Чешкото подразделение на Tesco има около 7000 служители. Миналата година то е реализирало приходи от приблизително €1,6 милиарда, като през тази година се очаква те да нараснат до около €1,8 милиарда. Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) обаче вероятно ще остане около €75 милиона.

В Словакия приходите се очаква да останат близо €1,7 милиарда, докато EBITDA може да се понижи от €120 милиона до около €100 милиона. Според e15 тези резултати показват, че компанията е под натиск от силната ценова конкуренция, ниските маржове и необходимостта от значителни инвестиции, особено на чешкия пазар.

Кои са потенциалните купувачи

Сред потенциалните купувачи се споменава германската Schwarz Group, собственик на веригите Lidl и Kaufland. Според източниците на изданието евентуално придобиване на целия бизнес обаче може да срещне сериозни антимонополни пречки заради високата концентрация на пазара в Чехия.

Като възможен кандидат за словашкия бизнес се спряга и полската Biedronka, която вече разполага със 17 магазина в страната. Според публикацията придобиването на целия пакет може да се окаже твърде голямо финансово предизвикателство дори за нея.

Засега Tesco не е коментирала публично информацията. Ако сделката бъде потвърдена, тя ще отбележи пореден етап в оттеглянето на британския ритейлър от международни пазари. Подобна стъпка ще промени съществено и конкурентната среда в сектора на търговията на дребно в Централна Европа.