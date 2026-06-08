Българската технологична компания Wiser Technology подписа меморандум за разбирателство с германската Rohde & Schwarz по време на военното изложение "Хемус 2026" в Пловдив, става ясно от официално съобщение.

Документът обхваща възможности за партньорство в сфери като софтуерно управлявани способности, системна интеграция и оперативна съвместимост, разработка на програмно обезпечение за критични приложения и други в сферите на отбраната, сигурността и аерокосмическите системи.

Wiser има над 25 години опит в сфери като системна интеграция, данни и изкуствен интелект и множество проекти за клиенти от Европа, Близкия Изток и Северна Америка. В портфолиото ѝ влизат C4I решения (командване, контрол, комуникации, компютри и разузнаване), платформи за управление на мисиите с реалновременна интеграция на множество източници на информация, както и патентована технология за реалновременно следене на обекти в среда с GPS заглушаване.

Rohde & Schwarz е базирана в Мюнхен семейна компания с над 90-годишна история. В сферата на сигурността и отбраната предлага различни решения за радиоелектронна борба, подслушване на мрежи, сигурни комуникации и физическа сигурност.

"Експертизата на Wiser Technology в областта на софтуерното инженерство, изкуствения интелект и системната интеграция допълва нашето портфолио в сферата на електронната война и защитените комуникации", коментира Томас Гайслер, ръководител "Продажби за Европа" в Rohde & Schwarz.

"С нарастващата свързаност и софтуеризация на отбранителните платформи и системи, оперативната съвместимост, сигурните цифрови архитектури и ефективната интеграция се превръщат в ключови предпоставки за успеха на всяка мисия", допълни съоснователят на Wiser Technology Димитър Димитров.

Конкретни възможности за сътрудничество ще бъдат разглеждани и реализирани чрез отделни споразумения между страните по меморандума.