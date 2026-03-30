Служителите на световния гигант в изнесените технологични услуги DXC Technology в Австралия започват стачни действия след провал на преговорите за ново споразумение за възнагражденията с компанията, пише The Register.

Общо около 200 организирани служители ще се включат в протестите. Те са софтуерни и системни инженери, разработчици, администратори на бази данни, технически консултанти, експерти по киберсигурност и специалисти по поддръжката.

Планира се пълно спиране на работата за 24 часа на 2 април.

Много местни банки и държавни структури са аутсорснали свои IT процеси на DXC, което може да доведе до сериозни проблеми.

Стачката идва след 14 месеца неуспешни преговори. "Много служители на DXC не са получавали увеличение на заплатата от пет години", посочиха пред изданието от профсъюзната организация Professionals Australia. По думите на синдиката това се случва на фона на поскъпване на живота в страната "с над 25 на сто" за същия период.

От DXC признаха за разрива, като подчертаха, че "уважават правото на служителите" да протестират и преговорите продължават.

Компанията има глобално присъствие и над 120 000 служители. У нас за нея към януари 2026 г. работят 3580 души. Тенденцията през последните години е към свиване на екипите в София и Варна. Пикът е бил през февруари 2024 г. - почти 4200 души.