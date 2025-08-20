Хиляди служители на самолетостроителния гигант Airbus във Великобритания от следващия месец започват стачка с искане за по-високи заплати, съобщава "Ройтерс".

За започване на стачните действия са се обявили 90% от над 3000-те монтажници и инженери, представлявани от синдиката Unite. Те очакват предложение от компанията за по-високо заплащане на труда им.

За момента е ясно, че работата ще бъде прекратена на 2 и 3 септември и на 10 и 11 септември, а вероятно и след средата на месеца. Ще бъде засегнато производството на крила за пътнически и военни самолети.

"Към момента не сме загрижени за въздействието (от стачните действия) върху доставките в края на годината", обявиха от Airbus и съобщиха, че са отправили "конкурентно и справедливо" предложение за заплащане през 2025 г. след предишни увеличения на заплатите, възлизащи на общо над 20 процента през последните три години, в допълнение към бонус от 2644 лири през април.

"Airbus генерира печалба за милиарди лири, работниците заслужават справедлива сделка. Нашите членове просто търсят справедливост, а не подаяние", заяви Шарън Греъм, генерален секретар на синдиката.

Така компанията се очертава да сподели съдбата на най-големия си конкурент - Boeing. През септември миналата година над 33 000 служители на американския самолетостроител обявиха стачка, която продължи 7 седмици и струва 9,7 милиарда долара. От този месец други над 3000 работници в завода за оръжия и военни самолети също протестират с искане за по-високи заплати.