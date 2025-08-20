Хиляди служители на самолетостроителния гигант Airbus във Великобритания от следващия месец започват стачка с искане за по-високи заплати, съобщава "Ройтерс".
За започване на стачните действия са се обявили 90% от над 3000-те монтажници и инженери, представлявани от синдиката Unite. Те очакват предложение от компанията за по-високо заплащане на труда им.
За момента е ясно, че работата ще бъде прекратена на 2 и 3 септември и на 10 и 11 септември, а вероятно и след средата на месеца. Ще бъде засегнато производството на крила за пътнически и военни самолети.
"Към момента не сме загрижени за въздействието (от стачните действия) върху доставките в края на годината", обявиха от Airbus и съобщиха, че са отправили "конкурентно и справедливо" предложение за заплащане през 2025 г. след предишни увеличения на заплатите, възлизащи на общо над 20 процента през последните три години, в допълнение към бонус от 2644 лири през април.
"Airbus генерира печалба за милиарди лири, работниците заслужават справедлива сделка. Нашите членове просто търсят справедливост, а не подаяние", заяви Шарън Греъм, генерален секретар на синдиката.
Стачка парализира военния бизнес на Boeing
Профсъюзът не прие последното предложение за колективен трудов договор
Така компанията се очертава да сподели съдбата на най-големия си конкурент - Boeing. През септември миналата година над 33 000 служители на американския самолетостроител обявиха стачка, която продължи 7 седмици и струва 9,7 милиарда долара. От този месец други над 3000 работници в завода за оръжия и военни самолети също протестират с искане за по-високи заплати.