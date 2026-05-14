Kia за първи път представи модела Seltos на европейския пазар - компактен SUV, който се позиционира директно срещу утвърдени модели като VW T-Roc в един от най-бързо растящите сегменти на континента.

Корейската марка залага на модела, за да задържи купувачи, които все още не са готови за изцяло електрически автомобил. Той е мост между ДВГ и колите на ток както по отношение на задвижването си, така и с дизайна, силно вдъхновен от EV серията.

Освен всичко друго, Seltos е второто най-продавано превозно средство на Kia в световен мащаб.

Източник: Kia

"Моделът разширява присъствието ни в ключов сегмент, като същевременно поддържа инерцията в условия на неравномерна електрификация", посочи Схурд Книпинг, главен оперативен директор на Kia Europe.

Второто поколение Seltos е проектирано с по-дълга база, което осигурява просторен салон, без да жертва маневреност. Интериорът следва тенденцията от електрическите модели: широко хоризонтално табло, панорамен дисплей с два екрана от по 12,3 инча и отделен интерфейс за климатика.

Източник: Kia

Към оборудването се добавят амбиентно осветление, накланящи се задни седалки, панорамен люк и аудиосистема Harman Kardon. Цифровите услуги включват достъп до автомобила чрез смартфон и актуализации по въздух.

Багажникът с обем над 500 литра и модулните аксесоари позиционират модела еднакво добре за градска употреба и по-активен начин на живот. Ще го оценят и младите семейства.

Под капака са предвидени два варианта: 1,6-литров турбо бензин с 180 к.с. и хибриден агрегат със 178 к.с. при задвижване на всички колела. Хибридът използва системата e-AWD на Hyundai Motor Group за оптимално разпределение на въртящия момент и включва Vehicle-to-Load функция - рядкост при хибридите, която позволява захранване на външни устройства.

За безопасност Seltos разполага с пакет от системи от ниво 2 - асистент за движение по магистрала, адаптивен круиз контрол, следване на лентата и дистанционно паркиране.

Производството на бензиновия вариант стартира от второто тримесечие на 2026 г., а хибридът следва на по-късна дата. Все още не е ясна и цената у нас.

XCeed с нов облик

Успоредно с дебюта на Seltos, Kia обявява и втория фейслифт на XCeed: модел 2027 г. Хечбекът и комбито от серията Ceed отпадат от европейската гама, като алтернатива за тях е предложен новият K4, произвеждан в Мексико.

Източник: Kia

XCeed продължава производството си в словашкия завод на Kia в Жилина с визия, вдъхновена от електрическия EV3 - вертикални фарове, по-тесна решетка и пълноширока светлинна лента на задния капак. В купето пристигат два дисплея от по 12,3 инча, различен волан, опростени климатични бутони и нова централна конзола.

Окачването е преработено с акцент върху комфорта при пътуване.

Източник: Kia

Plug-in хибридният вариант отпада - вероятно заради слабо търсене. В гамата остават 1,0-литров трицилиндров турбодвигател със 115 к.с. (с механична скоростна кутия) и 1,6-литров агрегат със 150 или 180 к.с. и двоен съединител.

На отделни пазари за 2026 г. все още е достъпен 1,5 T-GDI, който ще е в жанра "малкия данък".