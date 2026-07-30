Audi обсъжда от години пускането на директен конкурент на Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender и подобен модел би имал добър прием сред заможните купувачи. Подробности за колата все още няма, но слуховете се засилиха, откакто марката с четирите пръстена намекна за интерес към офроудър.

В тази категория G-класата е с култов статус (особено в Източна Европа), като от 1979 г. до днес моделът преживя трансформация от военен джип до луксозно офроуд возило.

През май компанията заяви, че "проучва" възможността за издръжлив SUV, а е вероятно основата да дойде от новите модели на Scout Motors, пише Motor1.

Как ще изглежда

Целта на Audi би била да запази визуалната идентичност на марката, но да я преосмисли в по-екстремен вид. Очаква се изправена предна част с тесни светлини, силно разширени арки на колелата и по-висок просвет спрямо настоящите SUV модели на компанията.

С други думи, посоката, зададена от концепциите Concept C и Nuvolari, ще бъде доведена още по-далеч към изправен, солиден силует. Голяма предна решетка и тесни хоризонтални фарове допълват визия с гуми с голям диаметър за всякакъв терен и още много елементи, типични за най-ориентираните към приключения офроуд возила.

Изданието представи и свой рендер на бъдещия модел. Признаваме, че изглежда доста по-добре от нашата AI представа за возилото, макар някои елементи в предницата да са доста смели.

Ако стигне до производство, новият модел ясно ще се разграничи от Q6, Q7 и Q8, доближавайки се повече до класическите 4x4, докато запазва разпознаваемия дизайнерски език на Audi.

На каква платформа ще стъпи

Audi не е разкрила технически подробности, но според редица публикации новият SUV би могъл да използва разработки на Volkswagen Group - по-конкретно архитектурата на Scout Motors.

Тя е замислена основно като електрическа, но предвижда и версия с удължен пробег (с ДВГ, който зарежда батерията), което би намалило разходите за разработка, но носи и предизвикателства.

Тук идва и проблем - ако Audi заложи на платформата на Scout, изборът на силови агрегати може да е ограничен.

Електрическата версия на Scout, предлагана като пикап и SUV, разполага с пробег до около 560 километра, докато версията с удължен пробег развива над 500 к.с.

Моделите на Scout ще идват стандартно с два електромотора и задвижване на четирите колела.

Кога ще дебютира

Audi говори за специализиран офроуд модел от над три години, но производствена версия все още не е обявена. Ако компанията разчита на платформата на Scout, SUV моделът може да не се появи преди 2028 г. или по-късно, тъй като Scout планира да стартира производство през 2027 г.

Трудно е да се прецени къде Audi ще позиционира новия си офроуд SUV по цена.

Базовият Land Rover Defender 90 с 296-к.с. V6 двигател тръгва от 62 950 долара, докато версията Defender Octa с 4,4-литров турбо V8 с мека хибридна система и 626 к.с. струва 160 750 долара.

Mercedes G550 е значително по-скъп - от 155 750 долара, а AMG G63 тръгва от малко над 200 000 долара.

Очакванията са Audi да позиционира новия си SUV някъде между Land Rover и G-Class по цена.