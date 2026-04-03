На последното автомобилно изложение в Ню Йорк изпълнителният директор на Volkswagen за САЩ Кйел Грунер каза, че компанията му продава почти 80% от колите си в Америка като кросоувъри и SUV-та, с огромния Atlas начело. Въпреки това той защити хечбековете като Golf фамилията, продали общо едва 10 000 бройки миналата година в страната с 330 милиона жители.

"Всяка марка се нуждае от своите икони, тези елементи, които оформят нейния облик", каза Грунер, цитиран от Motor1.

Освен символична стойност, той подчерта, че хечбеците и седаните имат практическа роля на пазара. Например - за хората, които ценят икономията или не се нуждаят от 4х4 задвижване.

Грунер похвали и Volkswagen Jetta - седанът на VW, който продаде над 54 000 автомобила, но усети голям спад в продажбите от над 43% за една година.

България - страна на седани и хечбекове

България не е САЩ, но видимо и по нашите пътища колите стават все по-големи. Все пак обаче не можем да говорим за SUV доминация.

Най-продаваният модел на българския пазар за 2025 г. е Toyota Corolla с над 6 000 регистрации за годината. Corolla се продава като комби, седан или хечбек. Преди нея години наред начело стоеше Škoda Octavia, също седан или комби.

Факт е обаче, че от две години Corolla се предлага и в компактен SUV вариант (Corolla Cross), като той става все по-популярен - но още е далеч от върховете на класациите.

В същото време обаче половината от Топ 10 моделите по продажби у нас през 2025-а са SUV: Dacia Duster (№4), Kia Sportage (№6), Volkswagen T-Roc (№8), Skoda Karoq (№9) и Hyundai Tuscon (№10). При всички тях се отбелязват големи ръстове в продабите. Трендът е ясен.

Ако погледнем обаче многократно по-големия пазар на коли втора ръка, най-търсените в България традиционно са Volkswagen Golf и Passat, Mercedes C-Class и E-Class, Audi A4 и BMW 3 Series.

Това показва един много важен момент при покупката на SUV - разходите за поддръжка и ремонти след изтичането на гаранцията могат да бъдат по-големи и това се превръща във фактор, когато не си купуваме чисто нов автомобил.