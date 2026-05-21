Нова прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показва, че през тази година близо 30% от всички нови коли, продадени в световен мащаб, ще бъдат електрически.

Очаква се общите продажби да достигнат 23 милиона броя.

В доклада се установява, че макар продажбите през първото тримесечие да са спаднали с 8% на годишна база поради промени в политиката в Китай и Съединените щати, по-широката траектория остава рязко възходяща.

Възход има особено в регионите, най-силно засегнати от енергийната криза покрай конфликта в Близкия изток.

Всички искат електрически коли

Една от най-големите онлайн платформи за продажба на нови и употребявани автомобили - Autotrader, е отчела 28% ръст на запитванията за нови електрически превозни средства след началото на военните действия.

Reuters съобщава за скок в продажбите на употребявани електрически превозни средства в цяла Европа. Тъй като втората ръка електромобили са с до 40% по-евтини от новите и са налични веднага, те отбелязаха рекорден интерес.

Индия регистрира над 10 000 регистрации на електрически пътнически превозни средства за по-малко от три седмици. Автомобилните производители Tata Motors и BYD отчитат засилен интерес от страна на купувачите.

Азиатско-тихоокеанският регион, с изключение на Китай, отбеляза ръст на продажбите на електромобили с 80% на годишна база. В Латинска Америка се наблюдават също такива проценти.

Все по-достъпни

Батериите са най-скъпият компонент в един електромобил. Спадът в техните цени е ключов фактор за постигане на ценови паритет с бензиновите и дизеловите коли. За последните 15 години цената им е спаднала с над 90%, съобщават от МАЕ.

В Китай, благодарение на интегрираните вериги за доставки, цените на батерийните клетки са с 30% по-ниски от тези в Европа и с 20% по-ниски от тези в САЩ. Това позволява на производителите да пускат все по-евтини модели.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви, че кризата се слива със структурни тенденции, за да промени трайно пазарите на автомобили. "Продажбите на електрически коли поставиха нови рекорди в близо 100 страни миналата година", каза той.

Според него в бъдеще спадът, който наблюдаваме в цените на батериите, и потенциалните политически отговори на настоящата световна енергийна криза се очаква да осигурят допълнителен импулс на пазарите на електрически превозни средства.