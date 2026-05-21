Нова прогноза на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показва, че през тази година близо 30% от всички нови коли, продадени в световен мащаб, ще бъдат електрически.
Очаква се общите продажби да достигнат 23 милиона броя.
В доклада се установява, че макар продажбите през първото тримесечие да са спаднали с 8% на годишна база поради промени в политиката в Китай и Съединените щати, по-широката траектория остава рязко възходяща.
Възход има особено в регионите, най-силно засегнати от енергийната криза покрай конфликта в Близкия изток.
Всички искат електрически коли
Една от най-големите онлайн платформи за продажба на нови и употребявани автомобили - Autotrader, е отчела 28% ръст на запитванията за нови електрически превозни средства след началото на военните действия.
Reuters съобщава за скок в продажбите на употребявани електрически превозни средства в цяла Европа. Тъй като втората ръка електромобили са с до 40% по-евтини от новите и са налични веднага, те отбелязаха рекорден интерес.
Индия регистрира над 10 000 регистрации на електрически пътнически превозни средства за по-малко от три седмици. Автомобилните производители Tata Motors и BYD отчитат засилен интерес от страна на купувачите.
Азиатско-тихоокеанският регион, с изключение на Китай, отбеляза ръст на продажбите на електромобили с 80% на годишна база. В Латинска Америка се наблюдават също такива проценти.
Все по-достъпни
Батериите са най-скъпият компонент в един електромобил. Спадът в техните цени е ключов фактор за постигане на ценови паритет с бензиновите и дизеловите коли. За последните 15 години цената им е спаднала с над 90%, съобщават от МАЕ.
В Китай, благодарение на интегрираните вериги за доставки, цените на батерийните клетки са с 30% по-ниски от тези в Европа и с 20% по-ниски от тези в САЩ. Това позволява на производителите да пускат все по-евтини модели.
Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви, че кризата се слива със структурни тенденции, за да промени трайно пазарите на автомобили. "Продажбите на електрически коли поставиха нови рекорди в близо 100 страни миналата година", каза той.
Според него в бъдеще спадът, който наблюдаваме в цените на батериите, и потенциалните политически отговори на настоящата световна енергийна криза се очаква да осигурят допълнителен импулс на пазарите на електрически превозни средства.