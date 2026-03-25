Историческият петролен шок, покачващите се цени на горивата и геополитическата обстановка като цяло засилват аргументите в полза на електрическите автомобили. И на този фон сякаш има един много печеливш бизнес. Китайските производители на електромобили са нетърпеливи да покажат резултата от тяхната работа, пише CNN Business.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран наруши критичните доставки на изкопаеми горива от Близкия изток, като миналата седмица цените на суровия петрол достигнаха до 119 долара за барел. Това породи опасения от влошаване на инфлацията или дори глобална рецесия.

Тези икономически сътресения обаче просто нямаше как да дойдат в по-подходящ момент за китайската електромобилна индустрия. Докато Китай произвежда и изнася повече електрически автомобили от всяка друга държава, неговите автомобилни производители се сблъскват с ожесточена ценова конкуренция и забавящ се растеж у дома. Китайските марки са под нарастващ натиск да намерят други пазари.

Сега, докато китайските електромобили стават по-евтини, бензинът става по-скъп. Тази комбинация вероятно ще ускори глобалния растеж на индустрията, казват анализатори, особено сред азиатските страни, които понасят основния недостиг на гориво.

"Има потенциал китайските марки да направят огромни пробиви в Азия (и не само), благодарение на по-високите цени на бензина. Бих очаквал да се възползват максимално от това", коментира Ту Ле, управляващ директор на Sino Auto Insights - консултантска компания, фокусирана върху автомобилите.

Въпреки нарастващите инвестиции във възобновяема енергия в Азия, триседмичният конфликт в Близкия изток осветли продължаващата зависимост на региона от внос на петрол. Около 60% от доставките на суров петрол в Азия идват от Близкия изток през протока Ормуз, където Иран сериозно ограничава потока на товари.

В скорошен доклад енергийният мозъчен тръст Ember нарече електромобилите "най-големият лост за намаляване на вносните сметки" и изчисли, че използването на електромобили миналата година е ограничило световното потребление на суров петрол с 1,7 милиона барела на ден - около 70% от износа на Иран през 2025 г.

Подобно на начина, по който руската инвазия в Украйна стимулира инвестициите във възобновяема енергия в Европа, анализаторите казаха, че настоящата петролна криза може да бъде поредната повратна точка за индустрията на чистата енергия в Азия.

"Когато става дума за един скок на цената в среда с ниска инфлация, хората могат да са спокойни," казва Лаури Миливирта, водещ анализатор и съосновател на Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух.

В Китай, която получава повече от 40% от петрола си от Близкия изток, преходът към възобновяема енергия се отплати. С най-големите в света запаси от петрол и като най-голям генератор на вятърна и слънчева енергия, страната е по-добре защитена от енергийната криза в сравнение с другите азиатски държави.

Разпространението на електромобилите в Китай, които съставляват около 50% от продажбите на нови автомобили и около 12% от всички регистрирани превозни средства, е намалило потреблението на петрол в страната с почти 10% миналата година.

Джу Чжаои, изпълнителен директор на Института за близкоизточни изследвания към бизнес училището HSBC към Пекинския университет, смята, че петролната криза може да ускори настоящите амбиции на Китай за чиста енергия - по-конкретно, достигане на пикови емисии до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2060 г.

Държавната подкрепа, която помогна на Китай да стане световен лидер в достъпните електромобили, създаде и безмилостна среда за местните производители, много от които сега се борят да оцелеят на пазара с прекомерно предлагане.

Консултантската фирма AlixPartners оценява, че само около 15 от 129 китайски марки електромобили на пазара през 2024 г. ще бъдат финансово жизнеспособни през 2030 г. Анализаторите очакват вътрешното търсене да се забави още повече, тъй като китайското правителство постепенно прекратява субсидиите в подкрепа на приемането на електромобили.

Последният скок на цените на петрола може да даде на автомобилните производители така необходим тласък у дома, но те все още ще се нуждаят от чужди пазари, за да поемат излишното предлагане.

"Дори ако увеличението на цените на петрола може да помогне за още по-голямо разширяване на броя на електромобилите в Китай, той няма да бъде като двойно по-голям. Не мисля, че може да реши проблема с излишния капацитет веднага", казва Ичао Чжан, автомобилен консултант в AlixPartners.

Този свръхкапацитет едва ли ще донесе полза на потребителите в САЩ, където високите мита практически блокираха китайските електромобили извън пазара, за да защитят местните автомобилни производители, включително лидера на пазара Tesla. По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше готов да приветства китайските марки електромобили - но само ако те построят заводи в страната.

В Азия обаче държавите отчаяно търсят начини да намалят енергопотреблението, тъй като запасите от гориво са намалели. Някои страни като Тайланд, Филипините и Виетнам са казали на хората да работят от вкъщи и са ограничили използването на климатици. Водещият виетнамски производител на електромобили VinFast също започна да предлага отстъпки за електрически автомобили и мотоциклети след ударите в Иран.

Лам Фам, анализатор по азиатска енергетика в Ember, казва, че китайските електромобили имат предимство на повечето азиатски пазари, благодарение на ценовата си конкурентоспособност, напредналата технология на батериите и цялостната верига за доставки.

"Нарастващата волатилност на цените на горивата и по-силната политическа подкрепа означават, че пазарът на електромобили в Азия ще расте бързо. Това разширяване ще бъде от полза за производителите на електромобили във всички области, но особено за тези, които могат бързо да се мащабират и да предлагат достъпни модели."