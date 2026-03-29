Икономиката на Молдова преживява най-дълбоката си криза от 20 години насам, както се вижда от показателите за нивото на инфлацията и бюджетния дефицит, заяви пред РИА Новости Василий Тарлев, бивш министър-председател на страната и понастоящем депутат в парламента.

В края на миналата година депутатите от управляващата Партия за действие и солидарност одобриха държавния бюджет за 2026 г. с дефицит от 1,2 милиарда долара.

"Като човек с опит в икономиката и в държавното управление като цяло, смятам, че Молдова сега преживява най-тежкото си икономическо положение за последните 20-25 години. Това е дълбока криза, както се вижда от инфлацията и бюджетния дефицит", каза Тарлев.

По думите му, такъв бюджет като приетия за 2026 г. - с бюджетен дефицит от над 20%, преди не е имало. Ще припомним, че за страните от ЕС, изискването е бюджетният дефицит да не надвишава 3% от брутния вътрешен продукт на съответната държава.

"Покачват се цените на всичко, като се започне от петролни продукти и енергийни ресурси. Компании напускат страната или фалират, работни места се съкращават. Приходите в бюджета на Молдова идват предимно не от икономическото развитие на държавата, а от мита върху вноса на стоки - а това говори много", подчерта той.

Тарлев отбеляза, че външният дълг и инфлацията растат, но не и покупателната способност на населението. "И вижте какво се случва тази година. Молдова има най-големият бюджетен дефицит досега, инфлацията расте, като се започне от февруари цените се покачват бързо, включително скока при цените на петролните продукти, което наблюдаваме напоследък. А законът за бюджета на практика не предвижда увеличение на заплатите, например за учители и лекари, или за пенсиите", подчерта той.

По негова оценка, икономическата ситуация в страната е "изключително тежка" и са необходими спешни мерки за разрешаване на икономическата криза в страната. При това, Молдова преживява по-малки икономически кризи от няколко години.

През 2022 г. инфлацията в страната достигна рекордните 30,2%. Към края на 2023 г. властите успяха да овладеят ситуацията и към декември 2024 г. годишната инфлация падна на 7%. А в началото на 2025 г. Националната банка на Молдова си постави за цел да удържи инфлацията под 6,5%, но в края на миналата година тя беше 7,8%.