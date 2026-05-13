Google официално представи новата си продуктова категория: Googlebook - лаптопи, които надграждат традиционните Chromebook с по‑висока производителност и пълна интеграция с Android. Устройствата се базират на единна операционна система, обединяваща ChromeOS и Android.

Ключова е ролята на новата AI платформа Gemini Intelligence.

Първите модели ще излязат на пазара през есента и ще бъдат произведени от големите OEM‑и: Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Какъв book?

Googlebook е проектиран от нулата като Android‑first лаптоп, в който Play Store е основна част от системата, а не просто добавка. Благодарение на новата Glow‑bar светлинна лента, на гърба на устройството, потребителите получават визуална индикация за различни състояния, подобно на стария LED‑индикатор при Pixel C.

Главният акцент е върху Magic Pointer - курсор, обогатен със "силите" на Gemini, който реагира на движенията на потребителя, разпознава елементи на екрана и предлага контекстуални действия.

Със задействане на този режим потребителят може в миг да обедини няколко изображения, да създаде събитие в календар без да въвежда данни ръчно или да получи резюме на имейл директно от курсора.

Въпреки че Google не обяви собствено производство на лаптопи, новата гама ще бъде разпространена от съществуващите партньори, които вече имат опит с Chromebook. Това позволява разнообразие от цени и хардуерни конфигурации.

Съществуващата екосистема и бъдещите планове

Google обеща, че поддръжката на традиционните Chromebook лаптопи ще продължи поне до 2034 година, като се спазва обещанието за десетгодишни актуализации.

Първоначално Googlebook ще се позиционира като надграждане, а не като заместител - Chromebook ще останат в образователния и бизнес сектора, докато новите лаптопи ще се насочат към потребители, търсещи по‑мощно преминаване между мобилни и настолни задачи.

Това отговаря на последните тенденции в индустрията: след представянето на MacBook Neo от Apple, който преобърна очакванията за бюджетни лаптопи, Google се стреми да предложи съперничество, което да свързва смартфоните с компютъра безпроблемно.

Функцията Cast My Apps позволява стартиране на Android приложения директно върху екрана на Googlebook, без нужда от локална инсталация.

Очевидно е, че MacBook Neo далеч не е единствената или даже основната мишена на Googlebook. Новото поколение преносими компютри са в най-голяма степен заплаха за наложилите се в домашните и офис условия Windows-базирани лаптопи. Предвид все още силните негативни реакции към Windows 11, не е трудно да си обясним защо сега Google започва да играе сериозно в този сегмент.

Android 17 - какво ни очаква

Същевременно Google подготвя премиерата на Android 17, планирана за юни 2026 г. Новата версия въвежда няколко технологични нововъведения, които ще се отразят и на Googlebook.

Камера - поддръжка на Ultra HDR, стабилизация в реално време и Night Mode в Instagram, както и оптимизирани видеоклипове с "Screen Reactions" за реакционни клипове.

Сигурност - двойна проверка при отключване (PIN + биометрия) за защита от неоторизиран достъп, както и нова индикаторна икона за местоположение, показваща моментното използване от приложение.

Digital Wellbeing - функцията Pause Point поставя 10‑секунден интервал преди отваряне на "злоупотребявани" приложения, с възможност за дихателни упражнения или пренасочване към друга програма.

Генеративният модел Gemini преминава от статус на чатбот към истински "изпълнител" на задачи. С новото API телефонът може да задейства многостъпкови действия в различни приложения - например, да намери информация от Gmail, да пазарува онлайн и да резервира полети.

Auto Browse - автоматизирано разглеждане на уеб страници в Chrome за Android, което изпълнява поръчки, попълва формуляри и търси информация без намесата на потребителя. Предлага се като платена услуга (AI Pro/Ultra) и в началото е достъпна само в САЩ.

Създаване на джаджи (Create My Widget) - чрез команди на естествен език потребителят може да генерира нови widget-и на началния екран, които изобразяват информация от Google‑услуги, уеб източници или дори прогноза за времето със специализирани метрики.

Със сигурност ще научим повече на Google I/O конференцията на 19-20 май.