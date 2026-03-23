Преди 4 години Adobe предложи 20 милиарда долара за дизайн платформата Figma, но сделката беше блокирана от регулаторите. Сега един от най-използваните инструменти при разработката на приложения и сайтове се изправя срещу неочаквана заплаха - мощен безплатен инструмент, пуснат без много шум от Google Labs.

През тази седмица онлайн гигантът обяви мащабна трансформация на своята платформа Stitch, преименувайки я в "AI платно за софтуерен дизайн". На следващата сутрин акциите на Figma отвориха с 8,8% надолу. За компания, която вече е около 85% под пика си след IPO-то, новината дойде като поредния удар.

Какво всъщност направи Google?

Обновеният Stitch залага на концепция, наречена vibe design — по аналогия с популярното vibe coding. Идеята е проста: вместо да наредите пиксели ръчно, описвате какво искате на говоримо или писмено, и изкуственият интелект генерира завършен потребителски интерфейс. Нужни са минути, не дни. Няма нужда от wireframes, artboards или предварителни умения в дизайна.

На пазара има много стартъпи с подобни идеи, а Canva вече две години опитва да преоткрие себе си в същата посока, но разликата е в мащаба, който Google може да даде на инструмента си.

Платформата разполага с пет ключови нови функции: безкрайно AI-захранвано платно, контекстно-осъзнат дизайн агент, гласово управление, мигновено интерактивно прототипиране и нов файлов формат DESIGN.md за преносими дизайн системи. Потребителят може буквално да каже "покажи ми три варианта на менюто в тъмна тема" и платформата се обновява в реално време. С Nano Banana можете и да редактирате съществуващ дизайн.

Резултатът е готов за експорт като HTML и Tailwind CSS код — без традиционно предаване между дизайнер и разработчик. Цената? Нула - поне на този етап. Огромен коз е директната интеграция с Google AI Studio. Чрез нея на едното място правите облика на приложението си, а с AI инструментите на другото можете да изградите и програмната логика. Това прави възможно създаването на приложения за уеб и мобилни устройства буквално за минути.

Реалната заплаха

Истинският риск за Figma не е, че съществуващите екипи ще изоставят компонентните си библиотеки. За момента тя е много по-прецизна, което е решаващо при работата по отговорни проекти, има по-добре развити интеграции със средите за софтуерна разработка и богата екосистема от разширения.

Рискът е, че следващото поколение дизайнери, продуктови мениджъри и стартиращи основатели никога няма да стигне до Figma — защото Stitch ще им даде достатъчно добър резултат безплатно и незабавно.

Google Docs не уби Microsoft Word, но принуди Microsoft да изгради Office 365. Stitch вероятно няма бързо да убие Figma — но ще я принуди да стане нещо повече от инструмент за дизайн. Въпросът е дали ще успее достатъчно бързо.