Американският моден гигант Gap обяви партньорство с Google Gemini, което ще позволи на потребителите да пазаруват и плащат директно в AI платформата — без да напускат чата, съобщава CNBC. Това е първата голяма модна компания, сключила подобна сделка с технологичния гигант в областта на т.нар. агентна търговия.
Партньорството идва в момент, когато все повече потребители изоставят традиционното търсене с ключови думи в полза на разговорни AI платформи. "Вече не става въпрос само за keyword search. Хората питат: какво да облека за интервю за работа? Какво е подходящо за сватба? В тези разговори трябва да сме релевантни", обяснява технологичният директор на Gap Свен Герьетс пред CNBC.
Механиката е проста: когато Gemini прецени, че продукт на Gap отговаря на търсенето на потребителя, той може да го купи директно в платформата чрез Google Pay. Gap поема логистиката и доставката.
Важна подробност — информацията за продуктите няма да се "изтегля" автоматично от сайта на компанията, а ще бъде предварително предоставена от самия търговец. Така Gap запазва контрол върху точността на данните и потребителското изживяване.
Компанията подготвя и собствен AI инструмент за размери, наречен Bold Metrics, който ще помага на онлайн купувачите да намират правилния размер — и двете услуги предстои да бъдат пуснати "скоро".
Войната за AI търговията
Gap не е първата компания, опитала се да вгради пазаруване в AI платформа. OpenAI сключи подобни сделки с Walmart и Etsy, но впоследствие се отказа от директното плащане в приложението.
Gemini изглежда по-напреднал в това отношение: поддържа данни в реално време, предотвратявайки грешки с наличности и цени, позволява добавяне на множество артикули в кошницата и свързване на програми за лоялност. Над 20 години опит в онлайн рекламата и онлайн търговията си казват думата.
Двете платформи работят с различни протоколи — Gap използва Universal Commerce Protocol на Google, проектиран да дава повече контрол на ритейлъра, за разлика от протокола на OpenAI, ориентиран предимно към откриване на продукти.
Засега услугата е в тестов режим и не поддържа програми за лоялност или точки — ограничение, което може да създаде триене сред редовните клиенти на марката.