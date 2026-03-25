Американският моден гигант Gap обяви партньорство с Google Gemini, което ще позволи на потребителите да пазаруват и плащат директно в AI платформата — без да напускат чата, съобщава CNBC. Това е първата голяма модна компания, сключила подобна сделка с технологичния гигант в областта на т.нар. агентна търговия.

Партньорството идва в момент, когато все повече потребители изоставят традиционното търсене с ключови думи в полза на разговорни AI платформи. "Вече не става въпрос само за keyword search. Хората питат: какво да облека за интервю за работа? Какво е подходящо за сватба? В тези разговори трябва да сме релевантни", обяснява технологичният директор на Gap Свен Герьетс пред CNBC.

Механиката е проста: когато Gemini прецени, че продукт на Gap отговаря на търсенето на потребителя, той може да го купи директно в платформата чрез Google Pay. Gap поема логистиката и доставката.

Важна подробност — информацията за продуктите няма да се "изтегля" автоматично от сайта на компанията, а ще бъде предварително предоставена от самия търговец. Така Gap запазва контрол върху точността на данните и потребителското изживяване.

Компанията подготвя и собствен AI инструмент за размери, наречен Bold Metrics, който ще помага на онлайн купувачите да намират правилния размер — и двете услуги предстои да бъдат пуснати "скоро".

Войната за AI търговията

Gap не е първата компания, опитала се да вгради пазаруване в AI платформа. OpenAI сключи подобни сделки с Walmart и Etsy, но впоследствие се отказа от директното плащане в приложението.

Gemini изглежда по-напреднал в това отношение: поддържа данни в реално време, предотвратявайки грешки с наличности и цени, позволява добавяне на множество артикули в кошницата и свързване на програми за лоялност. Над 20 години опит в онлайн рекламата и онлайн търговията си казват думата.

Двете платформи работят с различни протоколи — Gap използва Universal Commerce Protocol на Google, проектиран да дава повече контрол на ритейлъра, за разлика от протокола на OpenAI, ориентиран предимно към откриване на продукти.

Засега услугата е в тестов режим и не поддържа програми за лоялност или точки — ограничение, което може да създаде триене сред редовните клиенти на марката.