През януари 2021 г. саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман представи на света проекта за футуристичния град-утопия The Line в рамките на мегапроекта NEOM.

Замислен като 170-километрова структура от огледално стъкло, висока 500 метра, без автомобили и пътища, с нулеви емисии и предназначена за девет милиона жители, той бе наречен "най-скъпият град в историята на човечеството".

Източник: YouTube

Пет години по-късно, на 16 септември 2025 г., тишината в пустинята стана оглушителна. Саудитският държавен инвестиционен фонд спря строителството на проекта до второ нареждане. Към този момент "Линията" се състои само от 2,4 километра бетонни основи - едва 1,4% от планираното.

Ферма за изкуствен интелект вместо град

Проектът е драстично съкратен по отношение на жилищния си капацитет. Според доклади има сериозни проблеми с финансирането. Вместо град за 9 милиона души, сегашната инфраструктура вероятно ще бъде пренасочена към изграждането на масивна сървърна ферма за AI.

NEOM ще даде приоритет на глобалното търсене на AI и обработка на данни. Това е може би един от най-значимите повратни моменти в съвременната история на строителството.

Предвижда се изграждането на кампус за данни с обща мощност от 1,5 гигавата в индустриалната зона Оксагон, разположена на брега на Червено море. Стратегическото местоположение позволява използването на морска вода за охлаждане на огромните процесори, генериращи топлина.

Обявено е и партньорство на стойност 5 милиарда долара за изграждане на първата в региона зелена AI фабрика, която ще работи изцяло с възобновяема енергия. За разлика от традиционните "умни градове", които използват около 1% от наличните данни, NEOM е проектиран като когнитивен град, способен да усвоява над 90% от генерираната информация.

Планираният капацитет за изчислителна мощ през следващото десетилетие ще достигне 6,6 гигавата, като токът за AI ще идва изцяло от слънчева и вятърна енергия.

Проверка на реалността

Числата зад този проект винаги са изглеждали повече като сюжет от научнофантастичен роман, отколкото като реалистичен счетоводен баланс.

Независими инженерни анализи изчисляват, че завършването на пълните 170 километра би струвало между 1 и 2 трилиона долара - сума, която надхвърля стойността на целия годишен БВП на Саудитска Арабия.

Първоначалната цел беше завършване на проекта през 2030 г. Изтекъл одит от 2024 г. обаче разкрива, че реалната цена е близо 9 трилиона долара, а срокът за завършване е отложен с цели 50 години. Освен това, вместо 9 милиона жители, в града ще могат да живеят едва около 300 000 души.

Източник: Aedas Ски курорт, част от NEOM

До момента вече са похарчени над 50 милиарда долара за бетонни основи в пустинята.

"NEOM възприема поетапен подход, който ни позволява да предоставяме преживявания от световна класа, като същевременно се адаптираме към пазарните условия", заяви пред медии официален говорител на проекта.

Инвестиционни последици

За инвеститорите в Саудитска Арабия преоценката на NEOM означава по-ниско търсене на строителни услуги от първоначално планираното. Въпреки това, мащабни проекти като стадионите за Световното първенство по футбол през 2034 г. и метрото в Рияд поддържат сектора стабилен.

Акциите в туристическия сектор остават ключов двигател. Обекти като Sindalah и Trojena продължават да стимулират икономическия растеж. Общата тенденция в кредитирането остава положителна заради високото търсене на жилища и други мегапроекти.