Почти една трета от домакинствата в България разполагат с автомобил, който не използват, а 89% от активните шофьори оценяват въздуха в големите градове като замърсен. Това показва проучване за нагласите към мобилността у нас, представено от Асоциацията на автомобилните производители в пресклуба на БТА в София, съобщават от агенцията.

Изследването е проведено от агенция "Блу Пойнт" сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкета, с фокус върху градското население. Делът на участниците от София е 42%, 35% са от големи градове, а 23% - от населени места със среден размер.

Средната възраст на анкетираните е 41,4 години, като преобладават хора без управленски позиции. Най-често доходите им попадат в диапазона между 1535 и 2045 евро. Около 42% живеят във връзка, а типичното домакинство включва двама или трима души.

Данните сочат, че средно на домакинство се падат по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. В същото време близо една трета от домакинствата имат по една неизползвана кола, под 4% - по две, докато над две трети не разполагат с излишни превозни средства.

Бензинът и дизелът - все още на мода, но с тенденция за промяна

Бензиновите автомобили остават най-разпространени, следвани от дизеловите. Хибридите и електромобилите заемат значително по-малък дял, като едва 2,1% от анкетираните притежават плъг-ин хибрид.

Около 55% от шофьорите определят състоянието на автомобилите си като добро или задоволително, а 45% - като отлично. В по-малките градове по-често се отчита задоволително състояние, докато в София и големите градове доминира оценката "отлично".

Като основни предизвикателства пред мобилността се посочват недостигът на паркоместа, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и липсата на толерантност на пътя.

По отношение на решенията за трафика най-широка подкрепа получават повече пешеходни зони, зелени коридори и велоалеи. Значително по-слаб е интересът към мерки като намаляване на паркоместата и такси за достъп до центъра. Ограничаването на трафика и извеждането от употреба на стари автомобили се подкрепят от около една трета от анкетираните.

Инфраструктурата и ГТП-то търпят значително подобрение

Около 85% смятат, че лошата инфраструктура е водещ фактор за високата смъртност при катастрофи, като липсата на контрол също се откроява като съществен проблем. Като ефективни решения се посочват по-строг контрол и по-добро проектиране на пътищата. Обновяването на автопарка получава подкрепа от 18%, а увеличаването на глобите - от 39%.

По отношение на техническите прегледи 85,23% настояват за по-строги изисквания, включително отнемане на лицензи при нарушения.

Проучването показва още, че 46% от анкетираните планират да купят автомобил в рамките на следващите една до две години, като 43% от тях предпочитат нов автомобил. Най-важният фактор при избора остава разходът на гориво - посочен от 77% от участниците.

Що се отнася до предпочитанията за двигатели, 37% биха избрали бензинов автомобил, около една трета - хибрид, 20% - електромобил, 17% - дизел, а 7% - пълен хибрид. Най-нисък остава интересът към автомобилите на газ - около 2-3%.