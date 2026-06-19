Бившето военно летище в Доброславци ще запази пистата си след на своята трансформация в икономическа зона, като вече има интерес за много голяма инвестиция на нейна територия. Това разказа пред Money.bg изпълнителният директор на Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ) Ангел Танев.

"Категорично трябва да се използват функционалностите на този терен. Пистата категорично трябва да бъде запазена", заяви Танев. По думите му тя е "в много добро състояние" и затова има компании от авиационната сфера, които я използват под наем.

В момента се подготвят действия по процедиране на подобен устройствен план, който ще даде възможност за реална работа по превръщането на закритата авиобаза в модерна промзона върху 3000 декара площ.

По думите на директора на НКИЗ налице е "сериозен интерес по отношение на огромен проект, който ще окаже много голямо влияние в региона".

С уговорката, че на този етап не може да даде конкретика, Ангел Танев посочи, че става дума за енергоемка дейност от високотехнологичната сфера.

Източник: money.bg

Не край София, а в рамките ѝ се задава и друг нов индустриален парк - "Красна поляна", като той ще търси инвеститори във високотехнологичната сфера и вече има интерес от конкретни компании.

"Ще се опитаме да редуцираме до абсолютен минимум наличието на складови и логистични бази в парка", обясни Танев. Проектът се проучва от компании в хранително-вкусовата промишленост, металообработването и енергетиката.

Общата площ на терена, който е на бивше военно поделение, е 313 декара. Намира на 8 километра от центъра на София и на 20 от летището. Индустриален парк "Красна поляна" ще има приет подробен устройствен план през следващите месеци.

През миналата седмица НКИЗ излязоха с официалната информация, че преговарят с български и чужди инвеститори за проекти на стойност над 40 милиона евро. По думите на Танев основният интерес е концентриран в София и по-специално във "флагманския" проект в Божурище.

"Сферите в които са насочени тези интереси, са хранително-вкусова промишленост, складове и логистични бази, сферата на енергетиката, сферата на иновативните технологии", изреди той, като се преговаря с фирми от България, Италия, Испания, Швейцария, Турция и Китай.

Ангел Танев обаче подчерта, че концентриране на усилията само на едно място не трябва да се случва: "София сама по себе си като атрактивна дестинация се развива. Трябва вниманието ни да се насочи към периферията".

Индустриалните паркове във Видин и Телиш са пример за това. По думите на директора на НКИЗ и двете локации имат голям потенциал за привличане на инвеститори, но се сблъскват с два големи проблема. Първият е липсата на квалифицирани кадри в съответните региони и затова се работи с местните общини и компании.

Вторият въпрос е свързан с инфраструктурата - а за нейното подобряване са нужни големи средства.

В тази връзка Танев подчерта, че НКИЗ не е на бюджетна издръжка, а се самоиздържа - така средствата за нейните инвестиции не идват с министерски подпис, а като резултат от конкретни сделки с инвеститори. А те са свързани с действията на ред други ведомства.

"При реализиране на инвеститорски интерес - от подаването на инвестиционното намерение до финализирането на сделката, процесът отнема между 3 и 6 месеца. Имали сме случаи, в които инвеститори се бавят поради съгласувателните процедури от всички институции между 9 и 12 месеца", разказа той.

По думите му трябва да се върви към намаляване на административната тежест, включително и заради все по-предизвикателната среда в глобален план, която вече се отразява на индустрията у нас със затваряне на предприятия.

"Все още не се усеща инвеститорски отлив от България, защото до този момент тя е атрактивна дестинация - но нека не изключваме възможността това да се случи. Ако дори малко обременим инвеститорите дори в сферата на административните процеси, категорично ще има отлив", предупреди Ангел Танев.

Цялото интервю гледайте във видеото!