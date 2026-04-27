Индустриален парк - Сливен - най-големият инфраструктурен проект в региона и една от най-големите промишлени зони в България, вече е напълно готов да привлича инвеститори. С площ от 2700 дка, той няма аналог извън София.

Индустриалният парк беше открит с официална церемония в края на миналата седмица, като така беше завършен проектът за изграждането на довеждащата и вътрешната техническа инфраструктура на обща стойност 12,1 млн. евро. Същинската работа по него започна през май миналата година.

"Предстои най-важната работа - привличането на инвеститорите и запълването на индустриалния парк", заяви пред Money.bg управителят Соломон Москона.

Тъй като индустриалният парк е 100% частна общинска собственост, всяка сделка минава през одобрението на Общинския съвет в Сливен.

Парцелите не се продават на търг, а с конкурс, като сред критериите за оценка са броят работни места след 5 години, срок за запазване на статута на земята и размер на допълнителната инвестиция. Така се гарантира, че купувачите имат ангажимент към икономическото развитие на региона.

Първата сделка е на финалната права - старозагорска фирма е закупила парцел, на който възнамерява да изгради логистична база за около 1 млн. евро. По думите на Москона ОбС-Сливен е подкрепил инвестиционното намерение и е въпрос на дни подписването на договор.

Той подчерта, че паркът не е ориентиран към конкретни индустрии, но "аутомотив секторът е с предимство".

Индустриален парк - Сливен работи с Българската агенция за инвестиции, през която обикновено минават за сертифициране мащабните проекти, за да закупуват общински терени директно и да се възползват от различни други мерки за подпомагане, в рамките на които автомобилната индустрия е дефинирана като ключов сектор.

На откриването на парка са присъствали представители на турската, гръцката и румънската търговска камари, посочи Соломон Москона. По думите му вече се водят разговори, като първата цел е популяризирането на промишлената зона.

Инвеститорите могат да разчитат на готова инфраструктура - електрозахранване, водоснабдяване, телекомуникации, газоснабдяване, канализационен колектор и пътна свързаност, а също и от пълна подкрепа на местно равнище, подчерта управителят на индустриалния парк.

Често бизнесът се оплаква от липсата на подготвени кадри. Индустриален парк - Сливен вече има сключени споразумения с няколко учебни заведения, сред които са и Бургаския свободен университет, както и местния филиал на Техническия университет. Така според нуждите на инвеститорите могат да бъдат създавани профилирани паралелки като по-дългосрочно решение на кадровия проблем.

В по-краткосрочен план ще се използва опитът на Тракия икономическа зона със създаването на ускорени курсове за преквалификация в рамките на между 3 и 6 месеца на свободната работна ръка в Сливен.