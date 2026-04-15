Египет се готви за една от най-големите индустриални инвестиции през последните години. Причината са напреднали преговори с китайската компания Henan Zhongfu Industrial, а проектът - изграждане на алуминиев комплекс на стойност около $2 милиарда.

Проектът е планиран в Икономическата зона на Суецкия канал и е част от по-широката стратегия на Кайро за ускорено индустриално развитие и ръст на износа.

Съоръжението ще бъде разположено в Източен Порт Саид и ще заема площ от над 1 милион кв. м. Очакванията са да бъдат създадени около 3000 директни работни места, като акцентът пада върху заетостта в региона на Синайския полуостров и градовете около канала.

Проектът се радва на мащабна подкрепа

Проектът е обсъден на най-високо политическо ниво, по време на среща между премиера Мостафа Мадбули и председателя на компанията Цуй Хонгсонг. В разговорите са участвали и ключови представители на икономическия екип на правителството, както и ръководството на икономическата зона.

От Кайро дават ясен сигнал, че ще подкрепят инвестицията, тъй като тя се вписва в приоритетите за развитие на тежката индустрия и насърчаване на експортно ориентираното производство. Амбицията е не просто увеличаване на производството, а изграждане на цели индустриални вериги с по-висока добавена стойност.

Алуминият е стратегическа суровина за редица индустрии, тъй като намира приложение в сфери като опаковки, строителство, транспорт и енергетика. Очаква се новият завод да произвежда широка гама продукти, в това число алуминиеви листове за напитки, компоненти за батерии и материали за автомобилната, авиационната и железопътната индустрия.

Според ръководителя на икономическата зона Уалид Гамал Ел-Дин, проектът може да се превърне в първи по рода си индустриален център в Източен Порт Саид и да запълни липсите в производството на висококачествен алуминий в региона.

По-широка логика

Зад инвестицията стои по-широка логика. През последните години Египет активно търси чуждестранни капитали в стратегически сектори, опитвайки се да увеличи износа и да намали зависимостта от внос. В този контекст Икономическата зона на Суецкия канал се позиционира като ключов индустриален и логистичен хъб. Това е подхранвано от директния достъп до едни от най-натоварените търговски маршрути в света и до пазари в Африка, Близкия изток и Европа.

За Henan Zhongfu Industrial проектът е част от по-широка стратегия за международна експанзия. Компанията е листната на борсата в Шанхай и вече изнася продукция за десетки държави, като очевидно търси по-добра географска позиция, за да оптимизира достъпа си до ключови пазари.