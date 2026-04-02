След като ритейл парковете успешно консолидираха търговията на дребно в България, аналогичен модел сега иска да отговори на нуждите на малки и средни предприятия. Отново говорим за комбинация от стратегическа локация с бързи за изграждане и ценово оптимизирани типови решения, но в този случай освен това говорим и за собственост.

Industrial Hub Plovdiv Ring West I - първият модулен индустриален парк в България, вече е в строеж, след като първата му копка беше направена през миналата седмица. Амбицията на инвеститора е да изгради мрежа от подобни локации за производство, търговия и дистрибуция в цялата страна.

Какво представлява?

Модулният индустриален парк на инвеститора Industrial Hub е разположен близо до околовръстния път на Пловдив - при изхода в посока Пазарджик. Той включва 17 самостоятелни модулни помещения с обща РЗП от над 6300 квадратни метра. От тях над 4800 кв.м са складова площ, а повече от 1500 кв.м са за търговска дейност. Възможни са различни конфигурации според нуждите на компанията.

Модулите са в две групи:

EXPO (общо 5 модула) обединява логистика, администрация и шоурум в едно пространство, като има различни варианти откъм площ и местоположение в рамките на зоната.

BASE са общо 12 - в стандартна и двуетажна BASE PLUS конфигурация. Предназначени са за складови, логистични и монтажни дейности.

Източник: Industrial Hub

Industrial Hub Plovdiv Ring West I ще има резервно електрозахранване с дизелов агрегат, собствен воден резервоар, високоскоростна интернет свързаност, видеонаблюдение, зарядни станции за електромобили, 37 клиентски и 34 служебни паркоместа, както и маневрени зони за тежкотоварни автомобили.

Строител е "ГБС-Пловдив", като се очаква индустриалният парк да бъде завършен в рамките на 12-18 месеца, посочи пред Money.bg Мая Петрова, Експерт бизнес проекти в Industrial Hub.

Една различна концепция

Мениджмънтът на компанията зад модулния индустриален парк имат сериозен практически опит в сътрудничеството с малки и средни предприятия и именно чрез него е била разпозната пазарната ниша за концепцията "ритейл парк за индустрията", посочва Петрова.

"Отчетохме една реална бизнес нужда и се предизвикахме да сме първите, които да откликнем на нея", допълни тя. Явно оценката е била правилна, защото още на първа копка половината BASE модули и един от EXPO вече са заети.

Първата копка

На сайта си Industrial Hub говорят за " собственост на цената на наем". В случая, за разлика от ритейл парковете, целта не е да бъдат привлечени наематели, а фирмите да притежават обектите, както и идеални части от земята.

Амбиции за растеж

Industrial Hub вече са посочили на сайта си, че планират да реализират проекти и в София, Варна и Бургас.

Мая Петрова отбеляза, че това е част от "дългосрочната визия" на компанията. "Районът на Пловдив, като индустриално сърце на България и позната за нас територия, е сред най-приоритетните ни области", заяви тя.

Източник: Industrial Hub

Вече се планира и покупка на още терени в индустриалните райони на града под тепетата.