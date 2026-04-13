В европейската индустриална карта малко компании от Централна и Югоизточна Европа съчетават едновременно вековна история, технологична дълбочина и устойчив експортен модел. Хърватската KONČAR - Elektroindustrija d.d. е сред изключенията.

Създадена през 1921 г. в Загреб, компанията преминава през различни икономически и политически системи. Въпреки това запазва непрекъсната индустриална линия, която днес я позиционира като глобален доставчик на енергийни, транспортни и инфраструктурни решения с висока добавена стойност.

Началото

Историята на KONČAR започва с производство на електрически мотори и базово електрооборудване. Още в средата на 20-и век компанията се насочва към по-сложни технологични сегменти, включително трансформатори, генератори и системи за пренос и разпределение на електроенергия.

Тази еволюция постепенно превръща KONČAR от класически индустриален производител в доставчик и интегратор на комплексни енергийни системи. Компанията работи и в сфери като индустриална електроника, автоматизация и цифрови платформи за управление на инфраструктура.

След разпадането на Югославия компанията преминава през дълбока трансформация, но без индустриален колапс, характерен за редица регионални тежки индустрии, като се адаптира чрез преструктуриране и силна експортна ориентация.

Експортът като структурен модел

Днес KONČAR реализира над 2/3 от приходите си на международни пазари, което я позиционира сред най-експортно ориентираните индустриални групи в региона.

Този модел е резултат едновременно от ограничен вътрешен пазар и от стратегическо позициониране в нишови технологични сегменти като високоволтово оборудване, трансформатори и железопътен електротранспорт. Така компанията се конкурира не в масовото производство, а в сегмента на критичната енергийна инфраструктура, където ключови са надеждността, инженерната експертиза и дългосрочните цикли на проектиране и поддръжка.

Енергийният преход като възможност

В последното десетилетие KONČAR се позиционира в центъра на европейската енергийна трансформация. Компанията развива и изгражда инфраструктура за водноелектрически, слънчеви и вятърни електроцентрали, включително тяхното управление и поддръжка.

През 2023 г. тя завършва най-голямата слънчева електроцентрала в Хърватия - Donja Dubrava SPP, с над 23 000 фотоволтаични панела и дигитално управление чрез собствената платформа PROZA NET SCADA.

Тази посока показва ясно стратегическо разширение - от производител на оборудване към участник в изграждането и управлението на енергийни системи от ново поколение.

Транспортът

В железопътния сегмент KONČAR развива решения, които вече излизат извън рамките на традиционното производство на подвижен състав. Компанията разработва батерийно задвижвани влакове (BMU) и електрически мотриси с батерии (BEMU), които вече се използват по местни и регионални линии в Хърватия.

Те са проектирани като нискоемисионна алтернатива на дизеловите влакове, особено за неелектрифицирани участъци. BMU моделите са ориентирани към енергийна ефективност и по-тиха експлоатация, докато BEMU комбинират батерийно и електрическо захранване, което позволява по-голяма гъвкавост в смесени железопътни мрежи. И двата типа се поддържат от инфраструктура за бързо зареждане, разработвана от KONČAR.

Предпочитан партньор на държавата

В съвременната си роля KONČAR функционира не просто като индустриален производител, а като естествено предпочитан партньор в изпълнението на ключови публични проекти в Хърватия.

Компанията участва в модернизацията на железопътната инфраструктура, енергийните мрежи и критични технологични системи, при които възложители са държавни или държавно контролирани структури. В тези сегменти тя се утвърждава като логичен избор не чрез формална защита, а чрез комбинация от технологична компетентност, индустриална база и натрупано институционално доверие.

Така KONČAR се вписва в модела на индустриална политика, при който държавата не е пряк собственик или субсидиращ фактор, а дългосрочен стратегически клиент и рамкиращ участник в инфраструктурното развитие.

Глобален мащаб и индустриална амбиция

Днес компанията може да се похвали над 5400 служители и присъствие в около 130 държави, като е най-големият нетен износител на Хърватия. Корпоративната й стратегия е фокусирана върху "powering the future" - концепция, която обединява енергетика, транспорт и дигитални системи в една индустриална логика.

В основата й стои идеята за устойчивост, а си поставя цел за 45% намаление на емисиите от обхват 1 и 2 до 2030 г.