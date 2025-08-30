Румъния стартира една от най-мащабните модернизации на водноелектрическо съоръжение в страната - язовирът Видрару, част от хидроенергийния сектор на Hidroelectrica, бе контролирано изпразнен за първи път от близо 50 години.

Мащабната операция разкри "мистериозни руини" на дъното на езерото, които социалните мрежи моментално обявиха за "изчезнали села" и дори потенциални залежи на злато. Истината обаче е по-проста. Каква, предстои да разберете.

"Това не е съкровище за чужденци, а наше наследство и жизненоважна част от националната енергийна система. Видрару ще продължи да служи на Румъния още 40 години", обясни министърът на енергетиката Богдан Иван в официално съобщение.

Източник: iStock

Най-голямата модернизация на ВЕЦ "Видрару" от половин век

Контролираното изпразване започна на 1 август 2025 г. и ще продължи до 28 февруари 2026 г. Водоемът ще възвърне нормалния си капацитет през есента на следващата година. Целта е пълна техническа оценка и модернизация на язовира и неговото оборудване, след почти 50 години непрекъсната експлоатация.

"Контролираното изпразване е първа техническа стъпка към реинженеринга на ВЕЦ Видрару. Това е практически нов живот за нашите производствени мощности - повече енергия, съвременни технологии и стратегическа роля в цялата система", подчерта главният изпълнителен директор на Hidroelectrica Кароли Борбели.

Договорът за обновяване на ВЕЦ Видрару е на стойност малко над €188 милиона без ДДС. Подписан през юли 2024 година, той е част от инвестиционната стратегия на компанията за устойчиво развитие на водноелектрическите мощности.

Източник: iStock

Как се извършва контролираното изпразване

Процесът включва няколко етапа: първоначално водата се извежда чрез турбините на електроцентралата, след което потокът се контролира чрез преливниците. В последните етапи потоците се евакуират в коритото на река Арджеш със стойности между 20 и 47 куб. м в секунда.

С максимална дълбочина 155 м и общ обем 465 млн. куб. м, от които 320 млн. куб. м полезен обем, Видрару е сред най-големите и стратегически важни водоеми в Румъния. Пусната в експлоатация на 9 декември 1966 г., ВЕЦ "Видрару" използва водния потенциал на река Арджеш на участък от 28 км, с общ водопад от 324 м.

Истината зад сензацията за "мистериозните руини"

Социалните мрежи бързо раздуха новината за "мистериозни руини" и изчезнали села, но министър Иван уточнява: стените, които сега се показват, са част от инженерното наследство на Румъния. Те символизират труда на поколения инженери и работници, които изградиха една от най-устойчивите хидротехнически конструкции в Европа.

Hidroelectrica, най-големият производител на зелена енергия в страната, управлява 188 водноелектрически централи с обща мощност 6,4 GW и притежава и вятърен парк в Круча с инсталирана мощност 108 MW.