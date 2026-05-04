Пазарът на недвижими имоти в Хърватия отбеляза рязко забавяне през 2025 г., като броят на сделките с имоти намаля с 21,7% в сравнение с предходната година, според данни на Министерството на физическото планиране, строителството и държавните активи, цитирани от местните медии. Тази година спадът на сделките продължава.

Общо 88 395 имота бяха продадени миналата година, като общата стойност на сделките достигна 7,67 милиарда евро - еквивалентно на около 8% от БВП на страната. Стойността на продадените имоти също намаля с близо 17% на годишна база.

Апартаментите доминират на пазара

Апартаментите представляват най-голям дял от сделките, съставлявайки 45% от общата пазарна стойност, следвани от строителни парцели със 17,1% и семейни жилища с 16,3%.

Столицата Загреб регистрира най-голям брой сделки с над 13 000 продажби, следван от Задар, Риека, Осиек и Сплит. Активността обаче остава силно концентрирана, като 60% от всички сделки извън столицата се извършват само в 20% от градовете и общините.

Крайбрежните градове водят по цени

Въпреки че е водещ по обем на сделките, Загреб не е най-скъпото място. Най-високата средна цена на квадратен метър за апартаменти е регистрирана в Сплит - 4068 евро, следван от Дубровник (3921 евро) и Опатия (3830 евро). Няколко крайбрежни дестинации, включително Ровин, Крък и Примощен, също регистрират цени над 3000 евро на квадратен метър.

За разлика от тях, континенталните райони остават значително по-достъпни, като най-ниските цени са регистрирани във Врбовско и Огулин.

Кризата, свързана с достъпността, се задълбочава

Достъпността на жилищата остава основен проблем, особено по крайбрежието, където разходите за жилище могат да погълнат между 60 и 80 процента от дохода на домакинствата.

В някои райони, като Куклица, разходите за жилище надвишават общия годишен доход. За разлика от това, най-достъпните жилища са открити във вътрешните региони като Славония и Лика, включително градове като Илок, Книн и Пакрац.

Най-високите цени на наемите бяха в Загреб, където наемателите плащаха средно 12,8 евро на квадратен метър, следвани от крайбрежните региони, включително Дубровнишко-Неретванската и Сплитско-Далматинската жупания.

Данните подчертават нарастващите регионални различия на жилищния пазар в Хърватия, като крайбрежните туристически дестинации продължават да тласкат цените нагоре, докато районите във вътрешността на страната остават по-достъпни.