Компанията GameStop иска да закупи eBay в мега сделка за около $56 милиарда, предава Reuters. Предложението е за пари в брой и акции, като главният изпълнителен директор на американския търговец на видеоигри Райън Коен заяви, че е готов да отправи офертата директно към акционерите, ако бордът на компанията за онлайн търговия не се съгласи.

От GameStop предлагат да платят $125 на акция в съотношение 50/50 пари в брой и акции, заяви Коен в писмо до борда на eBay.

Онлайн търговецът има пазарна капитализация почти четири пъти по-голяма от GameStop, което прави офертата за изкупуване амбициозен опит. Американската компания за видеоигри вече е натрупала 5-процентен дял в eBay чрез акции и деривати.

Източник: iStock

Според Коен чрез подобно "поглъщане" неговата компанията може да се превърне в "легитимен конкурент на Amazon", става ясно от интервю на изпълнителния директор през изданието WSJ.

Ако сделката се осъществи, тя би обърнала наопаки обичайния сценарий при сливанията и придобиванията, коментират експерти. Рядко се случва публично търгувана компания да се насочи към друга, която е почти четири пъти по-голяма от нея.