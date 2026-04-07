Инвестиционната компания Pershing Square Capital Management на милиардера Бил Акман предложи придобиването на Universal Music Group (UMG) в сделка за около 55,8 млрд. евро (64,4 млрд. долара), съобщават световните агенции. Офертата е придружена от "план за създаване на стойност" и предвижда сливане с Pershing Square SPARC Holdings — дружество със специална инвестиционна цел.

Съгласно условията, акционерите на UMG ще получат общо 9,4 млрд. евро в брой (по 5,05 евро на акция) и 0,77 акции от новото дружество за всяка притежавана акция. Това се равнява на обща стойност от 30,4 евро на акция — премия от 78% спрямо цената при затваряне на 2 април.

Новото дружество ще бъде листвано на Нюйоркската фондова борса, като UMG ще смени европейската си регистрация в Амстердам с американска.

"Акциите на UMG се търгуват под стойността си поради комбинация от фактори, несвързани с представянето на музикалния бизнес — и всички те могат да бъдат решени с тази сделка", заяви Акман. Сред посочените проблеми са несигурността около 18-процентния дял на групата Bollore, отложеното американско листване и недостатъчната комуникация с акционерите.

Предложението включва и обновяване на борда на директорите. Акман предлага Майкъл Овиц — голямо име в глобалния шоубизнес, да оглави компанията като председател, а двама представители на Pershing Square да влязат в борда.

Сделката е обвързана и с нов трудов договор за главния изпълнителен директор Лусиан Грейндж.

UMG е световният лидер в звукозаписната индустрия с артисти като Тейлър Суифт, Лейди Гага, Кендрик Ламар, Билли Айлиш и Ариана Гранде. Компанията бе отделена от френската медийна група Vivendi и листвана на Euronext Amsterdam през 2021 г. с начална оценка от 46 млрд. евро.

Акман е правил подобен опит и преди — същата година той придоби 10% от UMG чрез SPAC структура, но не успя да завърши пълното поглъщане. През миналата година той напусна борда на компанията.

Новината разтърси пазарите: акциите на UMG отвориха с ръст от над 18% и се търгуваха около 11% нагоре в средата на търговската сесия в Амстердам. Книжата на Vivendi и Bollore поскъпнаха съответно с 11% и 6,3%.

Сделката се очаква да приключи до края на годината.