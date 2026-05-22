През април 2026 г. цената на горивата и смазочните материали за личен транспорт в ЕС се е увеличила с над 20 на сто в сравнение с април миналата година. Това се случва след покачване от 12,9% през март, става ясно от нов доклад на Eurostat.

Люксембург е абсолютният рекордьор в целия Европейски съюз по най-голямо поскъпване на горивата на годишна база. Според доклада през април 2026 г. цените на горивата и смазочните материали там са скочили с +33.8% спрямо април миналата година.

След него се нареждат Франция и Швеция - и двете с над 29% ръст на цените.

Дизел

България е сред държавите с най-голям скок на дизела - 19,5%, като преди нас е единствено Словения (23,5%). След България се нарежда Кипър с поскъпване от 18 на сто.

Най-нисък ръст за април се наблюдава в Полша, Румъния и Унгария.

Бензин

Що се отнася до цените на бензина, 23 страни от Европейския съюз са регистрирали повишения между март и април 2026 г. В Словения поскъпването е с 12,9%, а в Ирландия - едва малко над 1%.

Румъния, Испания и Полша са регистрирали намаление на цените през април.

Зависимост

Европа страда от недостиг на собствени рафинерии за дизел и разчита силно на готов внос от Близкия изток и Азия. Много от държавите членки на Съюза са силно зависими от бързи доставки по море или през близки регионални рафинерии.

До 2023 г. Русия беше най-големият доставчик на дизел за континента, снабдявайки го с близо 50% от целия внос. След въвеждането на европейското ембарго, Европа спешно пренасочи потоците си.

Всяко прекъсване на доставките, като това на Ормузкия проток, удря местните търговци на едро, които нямат дългосрочни стратегически резерви на ниски цени.