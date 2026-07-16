Водещи руски петролни компании се обърнаха към индийски рафинерии с молба за допълнителни доставки на бензин, след като украински удари извадиха от строя значителна част от рафиниращите мощности на Русия, съобщават западни и руски медии.

Индия е най-големият купувач на руски суров петрол, превозван по море, което прави сегашния обрат - Москва да търси индийски бензин, особено необичаен епизод в енергийните отношения между двете страни.

За всяко нещо си има причина: Русия преживява най-тежката си бензинова криза досега. Поне един товар индийски бензин вече е тръгнал към страната, а се очакват и още, тъй като около 40% от рафиниращия ѝ капацитет едва ли ще се възстанови по-рано от два месеца, ако не последват нови удари.

Сред компаниите, потърсили индийски партньори - както частни, така и държавни рафинерии, са "Роснефт", "Газпром нефт" и "Лукойл". Доставките, ако сделки бъдат постигнати, ще минават през търговски посредници.

От три държавни индийски рафинерии заявиха пред "Ройтерс", че руски компании са се обръщали и към тях, но че нямат излишни обеми за износ. Индийският министър на петрола Хардийп Сингх Пури пък увери по-рано този месец, че индийски компании не продават гориво директно на Русия, макар да е възможно тя да купува индийско гориво чрез трети лица.

Част от доставките вече се случват чрез трансфери от танкер на танкер в открито море Според компанията за проследяване на кораби Kpler танкерът Agni е натоварил 42 000 тона бензин от пристанището Вадинар между 18 и 20 юни и е прехвърлил товара на съда Garnet край египетското пристанище Дамиета между 6 и 7 юли; очаква се Garnet да пристигне в руското пристанище Витино около 26 юли.

Друг танкер, Varg, също натоварен с бензин от Вадинар, се е насочил към Суец за подобен трансфер.

Освен бензин Русия може да потърси и дизел, ако нови атаки извадят от строя допълнителни мощности - засега вътрешното производство покрива търсенето, но производството на дизел вече е паднало с 40% в разгара на жътвената кампания, а властите разпределят наличните обеми в ръчен режим.

По оценка на EA Analytics руската нефтопреработка е паднала през юли до най-ниското ниво от 2005 г. насам - 3,91 млн. барела дневно, а Energy Intelligence изчислява дори по-нисък обем - 3,58 млн. барела, вероятно най-слабият резултат поне от 2002 г., посочва Moscow Times.

Дефицитът на горива в страната достига 400 000 - 600 000 тона месечно, като доставките от Беларус и Казахстан покриват едва половината от него.